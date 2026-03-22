Ценник в разы ниже, а пользы больше: 5 дорогих продуктов, которые шеф-повара заменяют дешевыми аналогами

В последние годы на прилавках супермаркетов появились новые для большинства россиян продукты. Они позиционируются как более полезные, более качественные или просто модные. Естественно, стоят они недешево. Шеф-повар поделился мнением, стоит ли переплачивать за упаковку и тренды. Автор признается, что для дома выбирает не дорогие ингредиенты, а настоящий вкус и пользу. Он перечислил пять продуктов, которые давно исключил из списка покупок, и рассказал, чем заменил.

1. Трюфельное масло

В бутылке за 300 рублей — точно не дорогой трюфель, а ароматизатор сомнительной пользы. Для грибного вкуса и аромата шеф-повар советует на сильном огне пожарить шампиньоны с чесноком на оливковом масле.

2. Тёртый пармезан в пакетиках

Настоящий пармезан не трут на заводе в пакеты. То, что выдают за дорогой сыр, даже не плавится. Шеф-повар покупает обычный твердый сыр (российский, голландский) и трёт его сам.

3. Авокадо

Зимой в магазинах сложно найти вкусный спелый авокадо. Покупать жесткий плод в надежде, что он созреет, шеф-повар не хочет. Более подходящим источником Омега-3 он считает хорошую селёдку и оливковое масло.

4. Киноа

Киноа продают как суперфуд, но по составу эта крупа почти не отличается от обычной гречки. Только в пять раз дороже. Вкус привычнее, польза та же. Шеф-повар не отказывается от киноа совсем, но для ежедневного стола выбирает гречку.

5. Свежая зелень

Базилик, укроп, петрушка в пластиковых упаковках вянут за пару дней. Вкуса в такой зелени мало, цены высоки. Шеф-повар использует замороженную зелень или сушёные травы. В супе или втором блюде они дают больше аромата, чем вялая зелень.

Автор советует доверять своему вкусу, а не этикеткам и трендам. Тогда и еда будет вкусной, и кошелёк скажет спасибо.

Многим комментаторам позиция автора пришлась по душе:

"Просто замечательная статья! Я по образованию инженер-технолог в общественном питании! И я не люблю есть в кафе и ресторанах, потому что многое знаю изнутри, лучше приготовить дома простую, вкусную и полезную еду!"

"Из всего перечисленного мы с женой не покупаем ничего. Ни трюфельное масло, ни тертый пармезан, ни киноа (даже на представляю, что это такое). Зато мы едим помидоры, огурцы, перец, салат, оливки из банок, при этом здоровы и счастливы, чего и Вам желаем".

Ранее Городовой рассказал, как приготовить вкусные рыбные котлеты.