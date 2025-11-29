Цены на алкоголь еще не подняли, а магазины уже суетятся: готовятся к подорожанию заранее

В октябре 2025 года специалисты Петростата зафиксировали, что средняя стоимость отечественного игристого вина в Санкт-Петербурге достигла 621,4 рубля за литр, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда этот напиток стоил 557,2 рубля. По итогам первых десяти месяцев года отмечено значительное повышение стоимости водки — на 10,47%. В то же время, цены на креплёное вино снизились на 2,6%.

Показатели свидетельствуют о продолжающемся изменении цен на алкогольные напитки, и ожидания игроков рынка связаны с дальнейшим ростом стоимости в 2026 году. Заместитель руководителя Президентской академии в Санкт-Петербурге и глава Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский утверждает, что производители и распространители уже информируют потребителей о предстоящем повышении цен, что связано с запланированным ростом акцизов.

По сведениям Клуба профессионалов алкогольного рынка, литр столового виноградного вина (крепость до 14%) в октябре 2025 года стоил 682,84 рубля, увеличившись за год на 72,34 рубля. Домашние игристые вина торговались по 565,89 рубля за литр против 513,6 рубля год назад. Креплёные вина с содержанием спирта до 20% продавались по 920 рублей вместо прежних 810 рублей.

В январе следующего года планируется увеличить ставки акциза:

На виноградные вина — на 31% (до 148 рублей за литр).

Для игристых — на 8,9% (до 160 рублей).

На плодово-виноградные напитки — на 11,5% (до 165 рублей).

Генеральный директор торгового дома «РеалЪ» Александр Мышинский связывает неизменный рост цен с увеличением налогов, акцизов и пошлин. Вместе с тем, по его оценке, сетевые магазины обычно не спешат изменять цены сразу после изменений законодательства, и окончательное влияние новых ставок станет заметным ближе к марту 2026 года. В настоящий момент посетители некоторых магазинов по-прежнему могут приобрести вина по стоимости даже ниже прошлогодней.

В пресс-службе торговой сети «О’Кей» отмечают, что заметное снижение коснулось прежде всего импортного ассортимента, находящегося под их собственной маркой. Привести к этому могли колебания курсов, временные скидки от производителей и активная конкуренция среди продавцов. Одновременно наблюдается уменьшение спроса на вина из Европы, в то время как российская, чилийская, южноафриканская и сербская продукция по-прежнему востребована.

«Снижение цен на винную продукцию имеет фрагментарный характер и касается ограниченного числа позиций. Часто такие изменения связаны с проведением акций, которые федеральные сети планируют заранее», — прокомментировал Максим Черниговский.

В компании Ladoga подчёркивают, что курс международных валют — это едва ли не единственный фактор, реально способный скорректировать цены на импортные вина. Например, за предыдущий год стоимость евро снизилась примерно на 20%.

«Теоретически это могло бы позволить импортёрам сдержать рост цен или даже предложить заметные скидки, но, скорее всего, речь идёт о единичных случаях, когда продавцы временно привлекают покупателей с помощью крупных акций», — поясняют там.