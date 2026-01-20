Городовой / Город / Цены на гостиницы в Петербурге взмыли ввысь: туристов ждал неожиданный "подарок" к январским каникулам
Цены на гостиницы в Петербурге взмыли ввысь: туристов ждал неожиданный "подарок" к январским каникулам

Опубликовано: 20 января 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру

В Северной столице за январские праздники отмечено увеличение цен на проживание в гостиницах. В среднем тарифы выросли на 14% по сравнению с прошлым месяцем. Рост стоимости пришёлся главным образом на период с 6 по 9 января.

Наибольшая загрузка фиксировалась в отелях с четырьмя звёздами — занято было 66% номеров. В гостиницах класса «пять звёзд» заполняемость составляла 60,6%, а в трёхзвёздочных отелях — 55,2%, передает ДП.

Представители гостиницы «Астория» уточнили, что средний уровень заселённости за каникулы был 55%, что оказалось ниже прошлогоднего результата.

По словам администрации «Астории», сокращение числа проживающих связано с тем, что многие отдыхающие предпочли зарубежные направления — этому способствовали благоприятный курс валюты и доступные страны с упрощённым въездом.

На Санкт-Петербург пришлось 14% всех бронирований по России на праздники. Ночь проживания в среднем обошлась гостям в 10 тысяч рублей.

Среди сделанных заказов 40% пришлось на четырёхзвёздочные объекты размещения. В период с 31 декабря по 11 января средняя загрузка гостиниц составила 62,7%.

Ранее подчеркивалось, что по количеству броней во время новогодних праздников город на Неве оказался в числе трёх самых популярных туристических направлений России.

Автор:
Юлия Аликова
