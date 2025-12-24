Час пик по заказу: на новых станциях метро эскалаторы испытали реальным потоком пассажиров

В Санкт-Петербурге прошло испытание эскалаторов на станциях метро «Путиловская» и «Юго-Западная» при обычной нагрузке пассажиров.
Представители «Метростроя Северной столицы» сообщили об успешном завершении этой проверки. Такой формат испытаний поможет в дальнейшем избежать внезапных остановок эскалаторов во время работы станций.
Станция «Юго-Западная» в преддверии зимних праздников обрела новые элементы декора.
Внутри зала размещены светящиеся фонарики, гирлянды в виде сосулек, а также украшения в жёлтых и красных тонах. На привокзальной площади можно увидеть плетёные шары и искусственные ёлки в подвешенном состоянии.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».