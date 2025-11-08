Городовой / Город / Вы точно проходили мимо этой зелёной будки в Петербурге — но знали ли, что это метеостанция?
Вы точно проходили мимо этой зелёной будки в Петербурге — но знали ли, что это метеостанция?

Опубликовано: 8 ноября 2025 08:15
Павильон
На углу Малой Конюшенной стоит зелёная будка, которая ещё в XIX веке шептала какая завтра будет погода.

Систематические наблюдения за погодой в Петербурге начались 10 апреля 1722 года по указу Пётр I. Для этого уже в 1715 году был создан первый в России водомерный пост на Неве у Петропавловская крепость.

Идея Федерации таких наблюдений появилась благодаря Михаил Ломоносов, но на деле сеть метеостанций начала активно развиваться только в XIX веке.

Павильон на Малой Конюшенной

В пешеходной части Центрального района Петербурга, на улице Малая Конюшенная улица, стоит небольшой зелёный павильон — один из немногих сохранившихся "уличных" пунктов наблюдений.

Станция была установлена метеостанция-павильон примерно в 1914 году по проекту архитектора Николай Лансере. Украшеная скульптурой, часами и декоративными деталями, она задаёт настроение улицы, словно приглашая заглянуть внутрь систем наблюдений давно ушедшей эпохи.

Во второй половине XIX века подобные станции давали петербуржцам ориентир к какой погоде готовиться.

От науки к памяти

В 1930-е павильон перенесли на Елагин остров, а в 1997 году вернули обратно. После реставрации 2018 года он снова украшает улицу — уже как памятник городской инженерии.

Иногда его приборы оживают, иногда замолкают, но сам павильон остаётся знаком старого Петербурга — города, где даже прогноз погоды превращался в архитектуру.

Автор:
Елизавета Астахова
