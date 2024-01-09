В Чехии давно придумали свой вариант борща: заменили свеклу вот на что

Супы являются неотъемлемой частью любой национальной кухни. Поскольку кулинарный принцип везде один, все они чем-то друг на друга похожи. В Чехии, например, тоже готовят борщ, но российские хозяйки никогда бы его не узнали из-за отсутствия свеклы и характерного красного оттенка.

Жители европейской страны называют первые блюда «полевками». В любой столовой их обязательно включают в меню. Но больше всего внимание туристов привлекает странная позиция под названием «koprová polévky».

Готовится суп на основе большого количества укропа. Неожиданный ингредиент дополняют укусом. Вкус получается кисловатым, а потому блюдо слегка напоминает щавелевый борщ. Сами чехи от него в восторге, передает Дзен-канал Euro Welder.

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