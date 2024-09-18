Человечество будет уничтожено: Илон Маск назвал единственный способ спасти мир от гибели

Илон Маск вновь заявил о необходимости освоения межзвездных перелетов, подчеркнув, что без этого человечество рискует исчезнуть. В своем блоге он написал, что у Земли есть только два пути: стать космической державой или погибнуть. По мнению Маска, в будущем нашу планету может уничтожить большая комета, как это уже происходило в истории.

Кроме того, Маск напомнил, что в далеком будущем Солнце расширится настолько, что океаны Земли вскипят, что приведет к уничтожению всей жизни на планете.

Ранее бизнесмен называл свою ракету-носитель Starship спасением для человечества, предлагая ее как средство для колонизации других планет и спасения от катастрофических событий на Земле.