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Человечество будет уничтожено: Илон Маск назвал единственный способ спасти мир от гибели

18 сентября 2024 17:40
Человечество будет уничтожено: Илон Маск назвал единственный способ спасти мир от гибели
Человечество будет уничтожено: Илон Маск назвал единственный способ спасти мир от гибели
Legion-media

Предприниматель уверен, что нашей планете не суждено уцелеть.

Илон Маск вновь заявил о необходимости освоения межзвездных перелетов, подчеркнув, что без этого человечество рискует исчезнуть. В своем блоге он написал, что у Земли есть только два пути: стать космической державой или погибнуть. По мнению Маска, в будущем нашу планету может уничтожить большая комета, как это уже происходило в истории.

Кроме того, Маск напомнил, что в далеком будущем Солнце расширится настолько, что океаны Земли вскипят, что приведет к уничтожению всей жизни на планете.

Ранее бизнесмен называл свою ракету-носитель Starship спасением для человечества, предлагая ее как средство для колонизации других планет и спасения от катастрофических событий на Земле.

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Автор:
Ольга Хромова
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