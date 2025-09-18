«Народная тропа сюда не зарастает»: петербуржцы спорят о загадочном роднике в Приморском районе

Где искать чудо среди панелек и стоит ли пробовать на вкус?

В шумном Приморском районе Петербурга, посреди современных многоэтажек, уже много десятилетий бьет удивительный родник, известный среди горожан как «Байконурская вода».

Чистая и бесплатная, она привлекает сюда людей с канистрами и даже на дорогих автомобилях.

Народная тропа к «Байконурской воде»

“Народная тропа сюда не зарастает!” — отмечают горожане.

Как пишет блогер Миша Кирсанов, источник, бьющий с глубины 80 метров, по-прежнему пользуется огромной популярностью.

Люди приезжают целыми семьями, чтобы набрать воду, которую считают “проверенной и вкусной”, а некоторые даже приписывают ей лечебные свойства.

“В этой воде на следующий день образуется зеленый осадок”, — делятся наблюдениями, но это не останавливает желающих.

От свалки до «контроля водоканала»

Многие старожилы помнят, как в 80-х вода лилась из-под земли среди камышей. Позже на этом месте находилась свалка Приморского района.

“Сейчас скважина гордо заняла свое место среди торговых центров, многоэтажек и оживленных улиц”, — констатируют очевидцы.

Как сообщает spbvedomosti.ru, с 2003 года источник находится под контролем Водоканала, который облагородил территорию и следит за качеством воды.

Загадки и слухи

История происхождения родника остается загадкой. Люди гадают:

“Небось, трубу забыли заглушить с какого-то завода”.

Некоторые даже предполагают, что именно здесь набирают воду, которая потом продается в бутылках.

Хотя источник и проверяется ежегодно, а на Крещение освящается, слухи и опасения остаются:

“Рядом кладбище… Как-то не хочется”.

Откуда источник?

Как пишет "Интересный Питер", в 1989 году сотрудники ПГО «Севзапгеология» при разведке подземных вод обнаружили артезианский источник.

Под пустырем нашли самоизливающуюся скважину с исключительно чистой водой — для города это довольно редкое явление. Источник простирается на 25 км под землей вдоль берега Финского залива.

Вода здесь остается чистой благодаря узкой полоске подземного потока, хорошо защищенной от поверхностных загрязнений, поэтому ее можно пить без дополнительной очистки.

ГУП «Водоканал» регулярно проверяет химический состав воды, гарантируя ее безопасность для жителей города. Сотрудники уверяют, что вода безвредна и соответствует нормам.

Впрочем, в отличие от многих других источников, несущих не только чистую, но и целебную воду, источник на Байконурской дает обычную воду с невысоким содержанием полезных веществ.