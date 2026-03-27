Чем интересен павильон «Три грации» в Павловске?

Павильон «Трёх граций» в Павловском парке — это не просто архитектурное сооружение, а символ изящества, гармонии и императорской роскоши. Он расположен на террасе Собственного садика императрицы Марии Фёдоровны и стал последней работой архитектора Чарльза Камерона в Павловске.

История и архитектура

Павильон был построен в 1800 году по проекту Чарльза Камерона. Он представляет собой 16-колонный портик ионического ордера, стоящий на подпорной стене из пудостского известняка. Сооружение завершает перспективу центральной аллеи сада и хорошо просматривается из окон Павловского дворца — например, из Общего кабинета на первом этаже или из будуара Марии Фёдоровны.

Во фронтонах павильона размещены барельефы с фигурами Аполлона с лирой, окружённого атрибутами искусств, и Минервы с эмблемами силы и славы. Плафон украшен розетками из листьев аканта, исполненных в высоком рельефе.

Своё название павильон получил в 1803 году, когда в его центре установили скульптурную группу «Три грации». Это произведение из цельного куска каррарского мрамора создал итальянский скульптор Паоло Трискорни. Император Александр I подарил скульптуру своей матери — вдовствующей императрице Марии Фёдоровне.

Скульптура изображает трёх обнажённых дев, которые поддерживают вазу на колонне. Эти фигуры символизируют трёх античных граций — Ефросину (радость), Аглаю (блеск) и Талию (счастье) — покровительниц прекрасного и возвышенного. Проект размещения скульптуры разработал Карл Росси.

На трёх гранях беломраморного пьедестала расположены аллегорические барельефы о любви и дружбе.

Интересные факты

Терраса — любимое место Павла I. Терраса, на которой стоит павильон, была любимым местом работы и отдыха императора Павла I. Отсюда открывался вид на Мариентальский пруд.

«Невозможная скульптура». Скульптура «Три грации» считается «невозможной»: мрамор идеально подошёл для воплощения авторского замысла, а все нюансы камня были учтены при создании композиции.

Спасение во время войны. Во время Великой Отечественной войны скульптуру успели демонтировать и укрыть в земле в Собственном саду до того, как город захватили нацисты. После освобождения Павловска в 1944 году её откопали, ориентируясь по топографическим планам.

Реставрация к 250-летию Павловска. К празднованию 250-летия дворцово-паркового ансамбля в 2026 году павильон отреставрировали. Мастера обновили штукатурку и лепнину, укрепили стропильную систему, заменили кровлю, сделали вентиляцию. Для устойчивости конструкций забили сваи, выполнили гидроизоляцию и отреставрировали каменную облицовку.

