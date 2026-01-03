Городовой / Город / Чем опасен свежий список профессий для обычных работников
Чем опасен свежий список профессий для обычных работников

Опубликовано: 3 января 2026 20:43
 Проверено редакцией
Чем опасен свежий список профессий для обычных работников
Чем опасен свежий список профессий для обычных работников
Городовой ру

Неверное указание названия должности способно затруднить оформление дополнительных выплат и отпусков.

С начала 2026 года в России вступает в силу обновлённый национальный перечень профессий. Это нововведение может повлечь определённые трудности для сотрудников. Основной риск связан с тем, как именно будет указано наименование специальности в документах.

Руководитель Центра карьеры Екатерина Боровец пояснила, что при изменении должности возникают дополнительные сложности у работников, которым положены льготы по стажу или досрочный выход на пенсию. Она подчеркнула: если право на такие выплаты определяется строго по названию профессии, то некорректное оформление может привести к отказу в учёте стажа.

В случае ошибочного указания названия должности сотруднику придётся собирать справки или даже обращаться в суд для восстановления своих прав. Боровец уточнила, что проблемы могут возникнуть и при трудоустройстве на опасные производства, где от правильности заполнения зависит возможность получения дополнительного отпуска и надбавок.

Эксперт напомнила, что неточность в оформлении документов способна осложнить защиту интересов работника при возникновении трудовых споров.

Автор:
Юлия Аликова
Город
