Чем теперь будут дышать петербуржцы: власти задумали неожиданный фильтр для городской атмосферы

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга на заседании было поддержано предложение, направленное на повышение эффективности мер по обеспечению чистоты воздуха.
Новый законопроект позволяет Правительству города заранее уведомлять предприятия и организации, представляющие потенциальную угрозу, о прогнозируемых неблагоприятных изменениях погоды. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы городского парламента.
Документ разработали депутаты Михаил Амосов, Всеволод Беликов, Ольга Герасина, Алексей Макаров, Любовь Менделеева, Денис Четырбок, Марина Шишкина, Александр Ходосок и Павел Иткин.
Работа шла в рамках Совместного плана законодательных инициатив, который реализуют городская Дума и губернатор Санкт-Петербурга в период 2025–2026 годов.
Ранее стало известно, что в городском парламенте рассматривали ещё одну инициативу — о включении резких и неприятных запахов в список веществ, загрязняющих атмосферу.
В итоге депутаты приняли этот вопрос к рассмотрению. Город продолжает разрабатывать шаги по улучшению экологической ситуации.
