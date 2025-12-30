Городовой / Город / Чем удивит Петербургская гостиная на Дворцовой: Борис Пиотровский приоткрыл завесу тайны
Опубликовано: 30 декабря 2025 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Организаторы пообещали гостям интерактивную программу и мэппинг.

В ходе беседы в эфире программы «Большое интервью» на телеканале «78» вице-губернатор Борис Пиотровский затронул тему концепции гостиной в Северной столице. Он сообщил, что основной акцент теперь делается на создание праздничной атмосферы на Дворцовой площади.

По его словам, этот центральный городской пространственный комплекс сравним с гостиной, где собираются жители и гости города для совместного празднования.

Главной новогодней площадкой остается Дворцовая площадь, где будет подготовлена интерактивная программа и световые представления.

Именно здесь планируется трансляция новогоднего обращения президента Российской Федерации к гражданам страны. Как подчеркнул Пиотровский, все средства и усилия правительства города направлены на то, чтобы поддержать настроение праздника для всех жителей.

Вице-губернатор уточнил, что несколько лет подряд от крупных концертов на Дворцовой площади отказались.

Он отметил, что многие считают лучшим вариантом просто погулять по городу и насладиться праздничными видами, после чего спокойно вернуться домой. Пиотровский считает, что подобная форма празднования стала наиболее подходящим способом провести новогоднюю ночь.

Особое место в праздничной программе занимают и другие традиционные мероприятия для разных возрастных групп.

Среди них – балет Бориса Эйфмана, который ежегодно проходит в праздничные дни, а также губернаторские ёлки в Ледовом дворце, где для детей устраиваются представления с подарками. По словам Пиотровского, такие события пользуются большим спросом.

Автор:
Юлия Аликова
Город
