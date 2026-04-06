Чем знаменита советская база Вюнсдорф в Германии и почему она до сих пор не снесена – экскурс в историю

История некогда процветающего города

Город Вюнсдорф расположен на территории бывшей ГДР. В 2003 году он был присоединен к соседнему Цоссену. В настоящее время его население составляет около 6000 жителей. Однако ранее количество жителей превышало эту цифру в 10 раз, и все они являлись советскими гражданами.

В период товарного дефицита и «железного занавеса» в СССР советские военнослужащие и их семьи проживали в этом населенном пункте в Восточной Германии, не испытывая каких-либо лишений.

Экскурс в историю

Чем знаменита советская база Вюнсдорф в Германии и почему она до сих пор не снесена – экскурс в историю - image 1

Населенный пункт Вюнсдорф был основан в 1874 году, в ье времена он представлял собой небольшую деревню. В конце XIX века через него была проложена железная дорога, соединяющая Берлин и Дрезден, что способствовало росту его популярности. К тому времени численность населения достигла 600 человек.

В начале XX века в Вюнсдорфе началось строительство военного полигона, а также были открыты школы для подготовки стрелков и пехотинцев. Постепенно деревня трансформировалась в гарнизонный город.

С началом Первой мировой войны в регионе была возведена первая в Германии мечеть. Это было обусловлено размещением в городе военнопленных мусульман, численность которых составляла около 14 000 человек. Среди них были и российские мусульмане из Кавказского региона и Крыма. Целью мероприятия являлась подготовка их к участию в боевых действиях против Великобритании и Франции.

Условия содержания военнопленных были очень комфортными. Религиозный фактор активно использовался для формирования антибританских и антифранцузских настроений. После завершения войны мечеть была демонтирована, а лагерь расформирован.

Впоследствии Вюнсдорф стал местом расселения немецких беженцев из других стран. К ним присоединились и представители русской эмиграции, выступавшие против советской власти. Ими была построена русская православная церковь.

Вторая мировая война

Чем знаменита советская база Вюнсдорф в Германии и почему она до сих пор не снесена – экскурс в историю - image 2

В период Второй мировой войны

Главный штаб Вермахта располагал мощной инфраструктурой, которая включала глубокие бункеры, замаскированные под гражданские постройки, крупные склады вооружения и боеприпасов, а также подземный узел связи. Подземные объекты получили наименования "Майбах 1" и "Майбах 2". На территории комплекса находилось 19 бомбоубежищ.

Именно из этого города осуществлялось стратегическое руководство операциями по захвату Советского Союза и Польши.

Советские граждане

Чем знаменита советская база Вюнсдорф в Германии и почему она до сих пор не снесена – экскурс в историю - image 3

По завершении Второй мировой войны военнослужащие СССР прибыли в Вюнсдорф, не столкнувшись с каким-либо сопротивлением. Они и их семьи были размещены на территории. Город закрыли для посещения, доступ для граждан Германии был ограничен.

Объект функционировал как полностью автономный и крупнейший военный штаб за пределами Советского Союза. Его жители были обеспечены комфортабельным жильем и развитой инфраструктурой, включая школы, детские сады, кафе, магазины и бассейны.

В условиях общего дефицита в СССР, Вюнсдорф отличался изобилием товаров. Прилавки магазинов были заполнены продуктами, свежими фруктами различных видов и бытовой техникой.

Территория была разделена на несколько военных городков в соответствии с родами войск. Численность населения значительно возросла, достигнув 75 000 человек. Немцы присвоили городу название «Маленькая Москва». Регулярно курсировал поезд до столицы Советского Союза.

Завершение эпохи

Чем знаменита советская база Вюнсдорф в Германии и почему она до сих пор не снесена – экскурс в историю - image 4

С распадом Советского Союза произошел вывод советских граждан из Вюнсдорфа. Эвакуация осуществлялась в спешке, что привело к оставлению личных вещей, домашних животных и вооружения на складах.

Правительство Германии выделило огромные финансовые средства на помощь советским гражданам, покинувшим немецкий город. Однако эти деньги не были направлены на поддержку людей, а были присвоены руководством. В результате множество людей столкнулись с крайней нищетой, проживая в коммуналках.

Сегодня этот некогда представительный военный комплекс просто гниёт в запустении, представляя собой груды заброшенных руин. Лишь иногда здесь бывают фотографы и любители пощекотать себе нервы, пишет автор блога "История. А вы знали?".

