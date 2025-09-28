Городовой / Общество / «Чертова служба»: Петр I и нечисть встретятся в новой игре про Петербург
«Чертова служба»: Петр I и нечисть встретятся в новой игре про Петербург

Опубликовано: 28 сентября 2025 18:30
Петербург
«Чертова служба»: Петр I и нечисть встретятся в новой игре про Петербург
Фото: Городовой.ру

Побывать в Северной столице теперь можно сидя за компьютером.

Петербург снова становится площадкой для большой истории — теперь игровой. Инди-студия Baba Yaga Games анонсировала проект «Чертова служба» — приключение в антураже русского лубка, где главный герой вовсе не Петр, а чертенок Шишок, оказавшийся на государственной службе.

Его задача — помочь императору построить новую столицу и обмануть местную нечисть. Действие развернется в мистическом XVIII веке: Петербург показан не просто как «окно в Европу», а как место силы.

Здесь сталкиваются два мира — магия амбиций Петра и древняя фольклорная стихия. Водяной, Леший, Кикимора и прочая братия будут чинить императору препятствия, а игроку предстоит находить хитрые решения — в диалогах, головоломках, азартных забавах и превращениях во всё подряд, от щуки до девчонки.

Художественная часть — в духе лубка: простая, наивная графика, как на «немецких потешных листах», но с густой атмосферой народной сказки. Музыка — фольклор в современной обработке, передает Sobaka.

Авторы обещают и знакомые анекдоты про Петра, и фольклорные мотивы про чертей и солдат, так что игра окажется одновременно историей и пересказом народных баек.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
