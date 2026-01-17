Что дарят россиянкам на первом свидании? Дрель, булыжник и прочие сюрпризы, от которых дар речи пропадает!

Каждая четвертая женщина в России сталкивалась с неловким подарком на первом свидании. Эта тенденция была выявлена в ходе исследования, проведенного сервисом знакомств и ювелирной компанией. Специалисты отмечают, что мужчины порой проявляют весьма неожиданный подход при выборе презента.
Согласно данным опроса, женщины называли среди самых необычных полученных ими подарков бытовые предметы вроде утюга, дрели или бритвенного станка. Некоторым преподносили кухонные полотенца, терку, куклу для руки, а также продукты: десяток яиц, пакет мандаринов или колбасу. Встречались случаи, когда на свидание приносили камень, увядший букет или даже пустую коробку.
Эксперты рассказали, что отдельную неловкость вызывают вещи на грани приличия: интимные товары без предварительного согласия, а также предметы, которые явно были до этого в употреблении или передарены — например, открытую упаковку сладостей, несвежие лакомства или одежду не по размеру.
Особенно неприятно, когда в презенте не чувствуется индивидуального подхода и внимания к ситуации. В списке самых нежелательных подарков первое место занимают вещи, полученные от кого-то ещё, а на втором — слишком личные презенты, не соответствующие степени близости людей. Среди других антиподарков респонденты называли стандартные подарочные наборы, предметы декора небольшого размера и различные сувениры.
Женщины отмечают, что чрезмерно дорогие вещи на первой встрече также могут вызвать чувство неловкости, а не радости. Эксперты поясняют:
- для половины опрошенных неуместный подарок способен испортить впечатление и поколебать желание встретиться вновь,
- остальные отнеслись бы к этому с пониманием, если между собеседниками уже появилась взаимная симпатия.
