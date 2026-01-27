Что итальянцы кладут в кофе для улучшения вкуса: в России так не делают, а зря

Италия подарила миру эспрессо, капучино и множество других способов пить кофе. Но есть у итальянцев и менее известный, но очень бодрящий ритуал — добавление в чашку с эспрессо свежей дольки лимона.
Что такое «римский эспрессо»
Этот напиток часто называют «эспрессо романо». В готовый крепкий эспрессо прямо в чашку кладут тонкую дольку лимона, слегка придавливают её ложкой, чтобы выделился сок, и иногда добавляют щепотку тёртой цедры для ещё более яркого аромата.
Зачем это нужно
Сочетание горьковатых кофейных нот и освежающей цитрусовой кислоты создаёт уникальный вкус, который многим кажется очень бодрящим. Считается, что такой напиток не только мгновенно тонизирует, но и благотворно влияет на пищеварение и нервную систему.
Конечно, это напиток на любителя, но если хочется новых ощущений от привычного эспрессо, стоит попробовать именно этот итальянский вариант.