Городовой / Полезное / Что итальянцы кладут в кофе для улучшения вкуса: в России так не делают, а зря
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Где есть бесплатный каток в Невском районе? Вопросы о Петербурге
Коммунальные долги пойдут в обход управляющих компаний: кому теперь придется платить по счетам Город
Тренд ностальгии по ценам 2016 года: что это такое и почему петербуржцы начали массово скучать по прошлому Общество
Почему зарплаты могут удивить: каким будет рынок труда для россиян в 2026 году Город
Что представляет из себя Адмиралтейский район Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Что итальянцы кладут в кофе для улучшения вкуса: в России так не делают, а зря

Опубликовано: 27 января 2026 11:15
 Проверено редакцией
кофе
Что итальянцы кладут в кофе для улучшения вкуса: в России так не делают, а зря
Фото: Городовой.ру

Италия подарила миру эспрессо, капучино и множество других способов пить кофе. Но есть у итальянцев и менее известный, но очень бодрящий ритуал — добавление в чашку с эспрессо свежей дольки лимона.

Что такое «римский эспрессо»

Этот напиток часто называют «эспрессо романо». В готовый крепкий эспрессо прямо в чашку кладут тонкую дольку лимона, слегка придавливают её ложкой, чтобы выделился сок, и иногда добавляют щепотку тёртой цедры для ещё более яркого аромата.

Зачем это нужно

Сочетание горьковатых кофейных нот и освежающей цитрусовой кислоты создаёт уникальный вкус, который многим кажется очень бодрящим. Считается, что такой напиток не только мгновенно тонизирует, но и благотворно влияет на пищеварение и нервную систему.

Конечно, это напиток на любителя, но если хочется новых ощущений от привычного эспрессо, стоит попробовать именно этот итальянский вариант.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью