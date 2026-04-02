Что посмотреть в музее Левши в Петропавловской крепости?

В Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге находится выставочный центр «Сибирский Левша», где представлены уникальные микроминиатюры современного мастера Анатолия Коненко. Это место позволяет увидеть невообразимые детали, скрытые от невооружённого глаза, и погрузиться в мир микроискусства.

История и концепция

Выставка «Сибирский Левша» размещена в каретнике Петропавловской крепости. Она посвящена творчеству Анатолия Коненко — омского микроминиатюриста, чьи работы поражают масштабом и детализацией. Название отсылает к повести Николая Лескова «Левша», где рассказывается о тульском мастере, подковавшем блоху. Коненко стал современным воплощением этого образа, создавая шедевры, которые можно рассмотреть только через микроскоп.

В 2002 году мастер был занесён в Книгу рекордов Гиннесса за создание самой маленькой книги в мире размером 0,9 × 0,9 мм. Его работы не только демонстрируют техническое мастерство, но и часто несут символический смысл, например, отсылают к библейским сюжетам или историческим мотивам.

Экспозиция

Среди экспонатов — подкованная блоха с ножницами в лапках, портрет Анны Ахматовой на яблочной косточке, паровоз с вагонами на человеческом волосе, караван верблюдов в игольном ушке, Эйфелева башня на хоботке комара, часы в глазах стрекозы. Каждая работа требует использования увеличительных приборов, которые установлены рядом с экспонатами.

Коненко разработал множество уникальных микроинструментов, которые применяются в офтальмологии, микрохирургии и электронике. Его творчество — это не просто демонстрация технического мастерства, но и искусство, где важны композиция и идея.

Интересные факты

Символизм работ. Например, «караван верблюдов в игольном ушке» — отсылка к евангельскому высказыванию о невозможности верблюда пройти через игольное ушко.

Трудоёмкость. Написание одного слова на срезе рисового зёрнышка раньше занимало у мастера неделю, но со временем он усовершенствовал технику.

Популярность. Выставка стала туристическим брендом Санкт-Петербурга и входит в популярные туристические маршруты.

Практическая информация

Адрес: территория Петропавловской крепости, 3П (каретник).

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

