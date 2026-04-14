Что произошло 9 января 1905 года на Васильевском острове?

9 января 1905 года (по старому стилю) на Васильевском острове в Санкт-Петербурге развернулись одни из самых ожесточённых столкновений в ходе событий, вошедших в историю как «Кровавое воскресенье». Этот день стал поворотным моментом в российской истории, положив начало Первой русской революции 1905–1907 годов.
Что происходило на Васильевском острове
В отличие от других районов города, где шествие носило преимущественно мирный характер, на Васильевском острове события с самого начала приняли боевой оборот. Здесь не было иллюзий относительно «крестного хода» — рабочие и студенты с первых часов демонстрировали политическое сознание и готовность к сопротивлению.
Ключевые моменты
Строительство баррикад. Рабочие возводили заграждения из телефонных столбов, телеграфной проволоки и других подручных материалов. На баррикадах водружали красные флаги — символ революционного протеста.
Вооружённое сопротивление. Демонстранты бросали в солдат кирпичи, а по некоторым данным, вели стрельбу из револьверов. В рапортах военных упоминаются «жидкие толпы», державшиеся впереди баррикад, и группы людей за ними, готовивших сопротивление.
Активные действия войск. Кавалерия и пехота неоднократно атаковали позиции рабочих. Для разбора баррикад привлекались специальные отряды. По данным командования, на Васильевском острове было задержано 163 человека за вооружённое сопротивление.
Столкновения продолжались в течение всего дня, несмотря на большие жертвы среди рабочих и студентов.
Почему Васильевсий остров стал очагом сопротивления
Несколько факторов объясняли особую активность на острове:
- Политическая сознательность населения. В районе проживало много студентов и интеллигенции, что способствовало распространению революционных идей.
- Организационная работа. Революционные группы (большевики, эсеры) заранее вели агитацию среди рабочих и студентов, распределяя роли и подготавливая план действий.
- Отсутствие иллюзий. В отличие от других районов, здесь не верили в «мирный диалог» с властью — с самого начала воспринимали шествие как вооружённое восстание.
Последствия
События на Васильевском острове стали ярким примером того, как локальное столкновение перерастало в вооружённое восстание. Они продемонстрировали не только решимость части рабочих к сопротивлению, но и заранее продуманный характер действий революционных организаций.
Эти события вдохновили большевиков на распространение листовок с призывом к вооружённой борьбе. В дальнейшем на острове фиксировались случаи захвата оружейных магазинов и складов, разоружения полиции.