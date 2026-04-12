Что произойдет, если съесть яйцо с кровинкой внутри – объяснение птицевода
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Что произойдет, если съесть яйцо с кровинкой внутри – объяснение птицевода

Опубликовано: 12 апреля 2026 06:02
 Проверено редакцией
legion-media
Можно ли есть яйца с кровинкой

Куриные яйца - незаменимый продукт в кулинарии. Их добавляют в выпечку, салаты и горячие блюда. Но иногда, разбивая яйцо, внутри можно увидеть маленькое красное пятнышко. Многие сразу пугаются и решают, что продукт испорчен.

Откуда на самом деле берется кровь в яйце?

Кровинка вовсе не означает, что внутри был цыпленок. Настоящий признак оплодотворенного яйца - это маленькое белое пятнышко на желтке, похожее на капельку.

Красное пятно появляется по другой причине. Дело в том, что во время формирования яйца у курицы иногда лопается кровеносный сосуд. Такое случается от стресса, слишком яркого света в курятнике, нехватки темноты во время сна или из-за особенностей корма (например, переизбытка витаминов А и К).

Серьезные болезни бывают крайне редко. Около 4% всех домашних яиц имеют такие пятна в яйцах и это считается абсолютно нормальным явлением.

Можно ли есть такое яйцо и что с ним делать?

Такое яйцо полностью съедобно и безопасно. Кровинка никак не влияет на вкус и пользу. Вы можете убрать пятнышко с помощью ножа и продолжить приготовление блюда.

В магазинах яйца с кровью не продают, потому что их отбраковывают при просвечивании ярким светом. А вот среди деревенских яиц такие находки встречаются, сообщили специалисты портала "Курочка".

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью