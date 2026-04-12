Перехват бронирования: Как не оказаться "кинутым" на деньги, и кто "разводит" россиян

Планируя отпуск, мы всегда рисуем себе красивые картинки отдыха на пляже или посещения интересных мест. Но нередко случается так, что отдых заканчивается, не успев начаться.

О новой схеме мошенников рассказывают на портале "Турпром", всем отдыхающим стоит знать, как работает "перехват бронирования", и что делать, чтобы не попасться на эту удочку. Сохраните свои драгоценные нервы и не "попадёте" на крупную сумму просто если будете предельно внимательны.

Ситуация может складываться следующим образом. Вы забронировали отель на определённые даты, внесли предоплату и уже готовитесь к отпуску. В это время систему отеля взламывают мошенники, получая доступ к данным отдыхающих. Вам на электронную почту приходит важное сообщение от отеля, мошенники даже делают фирменные бланки, чтобы не вызывать подозрений.

В сообщении говорится о проблемах с картой, которой вы оплачивали бронирование. Чтобы не "потерять бронь" вам необходимо срочно прислать свои платёжные данные. Мало кто распознаёт в этом сообщении мошенников. В итоге данные отправляются недоброжелателям, а ваши деньги с банковской карты уходят посторонним. Доказать мошенническую схему будет непросто, ведь вы сами предоставили все платёжные данные.

"Перехват бронироваия" действует хитро - письмо написано грамотным языком, к вам обращаются по имени и отчеству, сообщение приходит на фирменном бланке. Что же делать в таком случае, как обезопасить себя, чтобы не остаться без средств на отпуск?

Эксперт Луис Корронс даёт чёткий алгоритм, который поможет обезопасить себя. Он рекомендует доверять своему бронированию, а не письмам о нём, даже если они проходят с адреса отеля или агрегатора по бронированию.

Не нужно переходить по ссылкам, передавать данные карты, а лучше вообще удалить письмо. Необходимо связаться с отелем, найдя номер телефона через поисковик (но никак не по ссылке из письма), пообщаться с сотрудниками отеля и уточнить, отправляли ли они вам сообщение.

