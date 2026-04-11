"Город-ключ", который менял название 4 раза: основан в 1323 году - что посмотреть и привезти отсюда

В Ленинградской области можно найти старинный город, который имеет богатую историю и большое количество достопримечательностей. Его название в переводе с немецкого языка – «ключ-город». Речь идет о Шлиссельбурге, расположенном в Кировском районе.

В 1323 году на Острове Ореховый была заложена крепость, которая обрела имя "Орешек". Здесь росло много ореховых деревьев, из-за чего сооружение и получило свое название. Первая крепость была деревянной. Каменный вариант появился в 1353 году. После этого город стал переходить из рук в руки.

«В 1613 году крепость была захвачена шведами. В 1702 году город был отвоёван у шведов Петром I, который дал ему нынешнее название. В годы Великой Отечественной войны город был оккупирован 8 сентября 1941 года, в то же время сама крепость в течение 500 дней держала героическую оборону. Город был освобожден в 1943 году», - сообщает портал «Петербург-Центр».