"Город-ключ", который менял название 4 раза: основан в 1323 году - что посмотреть и привезти отсюда
"Город-ключ", который менял название 4 раза: основан в 1323 году - что посмотреть и привезти отсюда

Опубликовано: 11 апреля 2026 21:42
 Проверено редакцией
Старинный город России, который имеет богатую историю

В Ленинградской области можно найти старинный город, который имеет богатую историю и большое количество достопримечательностей. Его название в переводе с немецкого языка – «ключ-город». Речь идет о Шлиссельбурге, расположенном в Кировском районе.

История

В 1323 году на Острове Ореховый была заложена крепость, которая обрела имя "Орешек". Здесь росло много ореховых деревьев, из-за чего сооружение и получило свое название. Первая крепость была деревянной. Каменный вариант появился в 1353 году. После этого город стал переходить из рук в руки.

«В 1613 году крепость была захвачена шведами. В 1702 году город был отвоёван у шведов Петром I, который дал ему нынешнее название. В годы Великой Отечественной войны город был оккупирован 8 сентября 1941 года, в то же время сама крепость в течение 500 дней держала героическую оборону. Город был освобожден в 1943 году», - сообщает портал «Петербург-Центр».

Перед революцией на острове находилась тюрьма, однако во времена СССР здесь был создан интернат для детей рабочих.

Названия города

За долгую историю название города множество раз менялось. Шлиссельбург успел побывать Орешком, Нотербургом, Петрокрепостью. Название, придуманное Петром I, вернулось только в 1992 году.

Достопримечательности

При посещении Шлиссельбурга необходимо обязательно увидеть крепость «Орешек», Благовещенский собор, Староладожский канал, Петровский мост, Музей истории города, Музей «Эхо великих сражений», Памятник Петру I, Шандорный мост.

Когда посещать Шлиссельбург

Туристов можно увидеть здесь в любое время года, но самым популярным остается период с мая по октябрь. Здесь активно пользуется спросом пляжный отдых.

Что привезти

«Самые популярные сувениры — с изображением крепости Орешек. Туристы охотно покупают открытки, магниты, тарелки, кружки и коллекционные монеты, на которых красуются древние стены и башни 700-летней крепости. Из вкусных сувениров в топе шлиссельбургские пироги и пряники, лесные ягоды, сушеные грибы, вяленая и копченая рыба», - рассказывает «КП».

