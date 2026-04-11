Когда хочется пиццы: В кафе не иду - готовлю пиццу "Гавайская" на сковороде - за 15 минут

Пицца - одно из самых любимых блюд у детей и взрослых. Расскажем, как готовить пиццу "Гавайская" простым способом на сковороде. Духовку включать и тесто месить точно не придётся, всё гораздо проще и быстрее.
Вариантом вкусной пиццы на сковороде дают на канале "Простые рецепты", вам понадобится всего 15 минут на приготовление.
Для приготовления вкусной пиццы "Гавайская" на сковороде нужно:
- 4 ст. л. сметаны;
- 4 ст. л. майонеза;
- 2 сырых яйца;
- 9 ст. л. муки;
- 0,5 ч. л. разрыхлителя.
Для начинки необходимо взять:
- 100 г консервированных ананасов;
- 200 г курицы без костей;
- 2 маринованных огурца;
- по 1 ст. л. кетчупа и майонеза;
- 100 г твёрдого сыра, который хорошо плавится.
Способ приготовления пиццы на сковороде
- Сметану смешиваем с разрыхлителем, это нужно, чтобы тесто получилось пышным.
- Добавляем яйца и майонез, перемешиваем при помощи венчика.
- Добавляем муку, перемешиваем тесто.
- Выливаем его на разогретую сковородку.
- Сразу выкладываем на тесто начинку - нарезанное на небольшие кусочки отварное куриное мясо, огурчики, ананас.
- Смазываем всё тонким слоем кетчупа и майонеза.
- Засыпаем верх пиццы тертым сыром.
- Накрываем сковороду крышкой, готовить будем 15 минут на небольшом нагреве.
Когда тесто прожарилось, а сыр расплавился, пицца "Гавайская" готова. Перекладываем её на плоскую тарелку и подаём к столу. Можно украсить свежей зеленью.
Пицца получится вкуснее, чем в ресторане, не стыдно поставить её на стол перед гостями, у вас обязательно будут просить рецепт вкусного блюда.
