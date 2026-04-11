Когда хочется пиццы: В кафе не иду - готовлю пиццу "Гавайская" на сковороде - за 15 минут
Не боятся ни жары, ни засухи, растут хоть в пустыне: Эти цветы станут настоящим оазисом в вашем саду Полезное
Яйца покруче, чем у Фаберже: акварельная скорлупа с яркими переливами — даже бить жалко Полезное
Свинина, лук и 2 пакетика чая – через сутки мясо тает во рту: от закуски не оторваться, вкуснее колбасы в 100 раз Полезное
Фиалка покроется мощной шапкой цветов: 5 мл в воду – и бутоны полезут как угорелые, один за другим Полезное
2 компонента в бороздки – и редис выскочит ровным хороводом: один корнеплод краше другого, без трещин и горечи Полезное
Когда хочется пиццы: В кафе не иду - готовлю пиццу "Гавайская" на сковороде - за 15 минут

Опубликовано: 11 апреля 2026 04:28
 Проверено редакцией
Совет по приготовлению домашней пиццы.

Пицца - одно из самых любимых блюд у детей и взрослых. Расскажем, как готовить пиццу "Гавайская" простым способом на сковороде. Духовку включать и тесто месить точно не придётся, всё гораздо проще и быстрее.

Вариантом вкусной пиццы на сковороде дают на канале "Простые рецепты", вам понадобится всего 15 минут на приготовление.

Для приготовления вкусной пиццы "Гавайская" на сковороде нужно:

  • 4 ст. л. сметаны;
  • 4 ст. л. майонеза;
  • 2 сырых яйца;
  • 9 ст. л. муки;
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя.

Для начинки необходимо взять:

  • 100 г консервированных ананасов;
  • 200 г курицы без костей;
  • 2 маринованных огурца;
  • по 1 ст. л. кетчупа и майонеза;
  • 100 г твёрдого сыра, который хорошо плавится.

Способ приготовления пиццы на сковороде

  1. Сметану смешиваем с разрыхлителем, это нужно, чтобы тесто получилось пышным.
  2. Добавляем яйца и майонез, перемешиваем при помощи венчика.
  3. Добавляем муку, перемешиваем тесто.
  4. Выливаем его на разогретую сковородку.
  5. Сразу выкладываем на тесто начинку - нарезанное на небольшие кусочки отварное куриное мясо, огурчики, ананас.
  6. Смазываем всё тонким слоем кетчупа и майонеза.
  7. Засыпаем верх пиццы тертым сыром.
  8. Накрываем сковороду крышкой, готовить будем 15 минут на небольшом нагреве.

Когда тесто прожарилось, а сыр расплавился, пицца "Гавайская" готова. Перекладываем её на плоскую тарелку и подаём к столу. Можно украсить свежей зеленью.

Пицца получится вкуснее, чем в ресторане, не стыдно поставить её на стол перед гостями, у вас обязательно будут просить рецепт вкусного блюда.

Ранее издание рассказывало, как приготовить необычную закуску в лаваше с пекинской капустой и малосольной рыбой.

Автор:
Марина Котова
