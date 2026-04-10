Заворачиваю в лаваш пекинку с рыбой - и на столе идеальная закуска: хоть на праздник, хоть в дорогу
Заворачиваю в лаваш пекинку с рыбой - и на столе идеальная закуска: хоть на праздник, хоть в дорогу

Опубликовано: 10 апреля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Рецепт вкусных и простых в приготовлении рулетиков из пекинской капусты 

Рулетики из тонкого лаваша с нежной красной рыбой и свежими овощами станут настоящей палочкой-выручалочкой, когда гости на пороге. Также это идеальное дополнение к пикнику или перекус в дороге. Кстати, лаваш отлично хранится в морозилке, так что смело запасайтесь им впрок, пишет портал "Гастроном".

Ингредиенты:

  • слабосоленая форель или семга – 200 г;
  • свежие огурцы – 2 шт.;
  • тонкий лаваш – 1–2 листа;
  • натертая морковь – 100 г;
  • листья пекинской капусты – 2 шт.;
  • соль и свежемолотый черный перец – по вкусу;
  • густой натуральный йогурт или сметана – 125 г;
  • свежий укроп или кинза – 2–3 веточки.

Приготовление:

1. В небольшой миске смешайте йогурт (или сметану) с мелко нарезанной зеленью. Добавьте щепотку соли и перца, тщательно перемешайте. Полученным соусом равномерно смажьте листы лаваша.

2. Далее подготовьте овощи. Пекинскую капусту очень тонко нашинкуйте, а огурцы нарежьте изящными ломтиками. На листы лаваша, предварительно смазанные соусом, выложите кусочки рыбы, добавьте натертую морковь и нашинкованную капусту. Немного посолите, затем аккуратно разложите ломтики огурцов сверху.

3. Плотно сверните листы лаваша в рулеты. Оберните каждый рулет пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум на час, чтобы они хорошо пропитались и держали форму. Перед подачей нарежьте рулеты на аппетитные кусочки толщиной 3–5 см.

Приятного аппетита!

Ранее портал "Городовой" раскрыл секрет приготовления вкуснейшей сырной намазки на хлеб.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
