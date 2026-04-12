Фикусу Бенджамина весной – обязательно: 1 ложка в воду – и об облысении можно забыть, листья станут мощными и не опадут
Фикусу Бенджамина весной – обязательно: 1 ложка в воду – и об облысении можно забыть, листья станут мощными и не опадут

Опубликовано: 12 апреля 2026 05:17
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как добиться от фикуса Бенджамина пышной кроны 

Фикус Бенджамина пользуется популярностью у цветоводов, ведь при должном уходе он способен освежить и украсить любой интерьер. Но иногда фикус начинает чахнуть и сбрасывать листья: о пышной кроне тогда и мечтать не приходится. Но отчаиваться не стоит. Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова рассказала, как исправить ситуацию и помочь фикусу Бенджамина нарастить много листвы.

Первая подкормка

По словам эксперта, для предотвращения облысения и наращивания пышной кроны фикусу Бенджамина нужно создать комфортные условия и обеспечить его питательными подкормками. Для приготовления одной из таких потребуется:

  • желатин – 1 столовая ложка;
  • теплая вода – 1 стакан;
  • вода комнатной температуры – 800 миллилитров.

Первым делом нужно залить желатин теплой водой и все тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Затем нужно довести объем удобрения до 1 литра и полить фикус Бенджамина под корень так, чтобы подкормка не попала на листья. Вносить такое удобрение достаточно 1 раз в месяц.

Как работает подкормка

Желатин содержит 18% азота, который способствует наращиванию листовой массы и появлению новых веток. Если этого макроэлемента в грунте не хватает, то фикус Бенджамина останавливается в росте и перестает выдавать листья.

Вторая подкормка

Такую подкормку можно и даже нужно чередовать с другой. Для ее приготовления достаточно смешать 2 грамма любого удобрения с формулой NPK 18-18-18, половину таблетки или 0,2 грамма янтарной кислоты и 1 литр воды. Все размешать и поливать так фикус Бенджамина 1 раз в 2 недели.

Комфортные условия

Кроме того, фикусу Бенджамина нужно обеспечить хорошее освещение и влажность 50-65%. Также он любит опрыскивания с цирконом из расчета 4 капли средства на 1 литр воды. Такой раствор предотвратит и остановит облысение, снимет стресс с растения и обеспечит пробуждение почек.

Температура воздуха для фикуса Бенджамина должна быть в диапазоне 20-25 градусов. Холода и сквозняков он не выносит: сразу начнет лысеть. Фикус важно беречь от прямых солнечных лучей, чтобы не обжечь ему листья. Грунт при этом обязательно должен быть рыхлым, воздухо- и влагопроцниаемым.

Ранее мы сообщали, чем еще можно подкормить фикус Бенджамина для пышной кроны.

Автор:
Ольга Зайцева
