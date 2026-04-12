Фикусу Бенджамина весной – обязательно: 1 ложка в воду – и об облысении можно забыть, листья станут мощными и не опадут

Фикус Бенджамина пользуется популярностью у цветоводов, ведь при должном уходе он способен освежить и украсить любой интерьер. Но иногда фикус начинает чахнуть и сбрасывать листья: о пышной кроне тогда и мечтать не приходится. Но отчаиваться не стоит. Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова рассказала, как исправить ситуацию и помочь фикусу Бенджамина нарастить много листвы.
Первая подкормка
По словам эксперта, для предотвращения облысения и наращивания пышной кроны фикусу Бенджамина нужно создать комфортные условия и обеспечить его питательными подкормками. Для приготовления одной из таких потребуется:
- желатин – 1 столовая ложка;
- теплая вода – 1 стакан;
- вода комнатной температуры – 800 миллилитров.
Первым делом нужно залить желатин теплой водой и все тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Затем нужно довести объем удобрения до 1 литра и полить фикус Бенджамина под корень так, чтобы подкормка не попала на листья. Вносить такое удобрение достаточно 1 раз в месяц.
Как работает подкормка
Желатин содержит 18% азота, который способствует наращиванию листовой массы и появлению новых веток. Если этого макроэлемента в грунте не хватает, то фикус Бенджамина останавливается в росте и перестает выдавать листья.
Вторая подкормка
Такую подкормку можно и даже нужно чередовать с другой. Для ее приготовления достаточно смешать 2 грамма любого удобрения с формулой NPK 18-18-18, половину таблетки или 0,2 грамма янтарной кислоты и 1 литр воды. Все размешать и поливать так фикус Бенджамина 1 раз в 2 недели.
Комфортные условия
Кроме того, фикусу Бенджамина нужно обеспечить хорошее освещение и влажность 50-65%. Также он любит опрыскивания с цирконом из расчета 4 капли средства на 1 литр воды. Такой раствор предотвратит и остановит облысение, снимет стресс с растения и обеспечит пробуждение почек.
Температура воздуха для фикуса Бенджамина должна быть в диапазоне 20-25 градусов. Холода и сквозняков он не выносит: сразу начнет лысеть. Фикус важно беречь от прямых солнечных лучей, чтобы не обжечь ему листья. Грунт при этом обязательно должен быть рыхлым, воздухо- и влагопроцниаемым.
