Что сеять 20 марта 2026 года: Лунный календарь садовода и огородника даст чёткий ответ

Не каждый дачник знает, почему при выборе посадочных дней стоит пользоваться лунным календарём, некоторые вообще считают его неинформативным. Между тем, опытные садоводы и огородники данным лунного календаря доверяют, так как он проверен временем.

Считается, что фазы луны влияют на рост растений, ознакомиться с удачными датами для высадки семян на рассаду.

Расскажем, какие дачные работы можно проводить 20 марта текущего года.

В этот период чаще всего сеют на рассаду помидоры, перцы, баклажаны. Но именно в этот день работать с семенами не рекомендуется.

Дело в новолунии, по приметам лунного календаря этот день неудачен для любых посадочных дел. Растения будут плохо давать всходы, ростки будут расти вялыми, урожая потом будет крайне мало.

Но не возвбраняется в этот день проводить обрезку растений, вносить в почву удобрения, рыхлить грунт. Также 20 марта можно бороться с сорняками, они после этого будут расти медленнее, результатом станет чистая почва без ненужных дачнику растений.

А вот с 21 марта, когда луна начнёт расти, можно возобновлять посадочную деятельность. Отправляйте в землю саженцы плодовых кустов и деревьев, сейте баклажаны, капусту, перец и томаты на рассаду. Растения, высаженные в этот период, непременно порадуют вас хорошим урожаем, можно не сомневаться.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно увеличить урожай жимолости на вашей даче при помощи одного простого действия, не придётся пользоваться сложными алгоритмами, ягод будет огромное количество.