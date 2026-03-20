Про грязное Черное море можно забыть: чистейший курорт находится в 2 часах езды - вода прозрачная, как слеза

Отдых в Ширяево вместо моря

Каждый год тысячи туристов едут на черноморское побережье. Однако неделю отпуска слишком жалко тратить на перелеты, акклиматизацию и грязную воду.

На самом деле совсем не обязательно далеко ехать, чтобы сменить обстановку и получить яркие впечатления. Красивая природа, свежий воздух и комфортный отдых ждут туристов всего в паре часов езды от дома.

Речь идет про село Ширяево в Самарской области. Оно расположено на правом берегу Волги, в широкой долине у подножия Жигулевских гор. Здесь можно совместить пляжный отдых, культурную программу и прогулки по заповедным местам.

Где остановиться

В Ширяево можно выбрать гостиницу или отдельный домик в частном секторе. Цены на аренду жилья начинаются от 3000 рублей за сутки. Подходящие варианты можно найти в интернете и забронировать.

Питание

В селе работают заведения на любой вкус и кошелек. Удобно построить график питания так: завтракать и обедать в кафе, а по вечерам жарить шашлыки на свежем воздухе.

Для разнообразия стоит съездить в соседнее село Зольное. Там находится известная сыроварня. В этом месте приятно провести вечер в ресторане с приемлемыми ценами и красивым видом.

Чем заняться

Отдых не ограничивается пляжем и едой. В Ширяево и его окрестностях есть много интересных мест:

Смотровые площадки. Стоит подняться на гору Попова, с высоты открывается отличный вид на окрестности и памятник хану Котрагу.

Штольни - это сеть заброшенных подземных выработок (каменоломен) в окрестностях села.

Музей Репина. Культурная программа позволит прикоснуться к истории и искусству.

Новая набережная. Это главное место для прогулок. Здесь обустроили современную зону отдыха со скамейками и видом на Волгу.

Ранее "Городовой" рассказал, где находится остров Валаам.