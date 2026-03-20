Не высохнет и не сгниет: как хранить лимон - хитрости умных хозяек для целого и надрезанного фрукта
Не высохнет и не сгниет: как хранить лимон - хитрости умных хозяек для целого и надрезанного фрукта

Опубликовано: 20 марта 2026 07:05
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как сохранить лимон свежим дольше

Лимон — один из самых полезных фруктов, но, к сожалению, очень быстро портится. Особенно если его уже разрезали. Он быстро сохнет, кожура сморщивается, а мякоть становится жёсткой и безвкусной. Но умные хозяйки знают, как хранить лимон, чтобы он оставался сочным и ароматным неделями.

Целый лимон хранится дольше. Если вы планируете использовать его в ближайшие 3–5 дней, то после покупки можно оставить прямо на столе или подоконнике. Но, уточняет Роскачество, держать их стоит подальше от яблок и бананов — эти фрукты ускоряют порчу лимонов. Если фруктов много и использовать их разом планов нет, их стоит убрать в холодильник. Холод продлевает жизнь лимону до 3–4 недель.

Как хранить лимоны в холодильнике

1. В пакете или контейнере
Уберите лимоны в герметичный пищевой контейнер или zip-пакет с застёжкой. Из пакета нужно выпустить воздух. Фрукты должны быть сухими, иначе может появиться плесень.
2. В банке с водой
Целые лимоны можно залить холодной водой и поставить в холодильник. Воду меняют раз в 3–4 дня. Способ сохраняет сочность цитрусов, но требует периодического осмотра фруктов.
3. В вакуумной упаковке
Если есть вакууматор, это идеальный вариант. Без воздуха лимоны не сохнут и не плесневеют. Срок хранения продлевается до 2–3 месяцев.
4. Заморозка
Лимоны можно замораживать и целиком, и дольками. В морозилке они хранятся до года, не теряя полезных свойств. Размороженный лимон подойдёт для чая, соусов и выпечки. Замораживать можно также свежевыжатый лимонный сок.

Уже начатый, разрезанный фрукт высыхает очень быстро. Продлить срок его хранения на несколько дней хозяйкам помогают домашние хитрости.

1. Положите фрукт срезом вниз на блюдце, присыпанное солью или сахаром. Уберите в холодильник.
3. Оберните срез пищевой плёнкой. В холодильнике так он продержится до 5 дней.
4. Если лимон используется дольками, например, для час, его можно разрезать пополам и срезать дольки из середины. А затем заново "собрать" половинки и закрепить их зубочисткой. Так срез не будет засыхать.

Автор:
Алина Владимирова
