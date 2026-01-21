Что скрывает подземелье будущей «Театральной»: ученые раскрывают тайны рельефа на месте будущего вестибюля

В Петербурге начинаются инженерно-геодезические изыскания, связанные со строительством первого вестибюля станции метро "Театральная".
Работы должны быть завершены к концу апреля 2026 года. Сообщается, что подрядчиком выступает компания "Метропроект".
Стоимость работ по договору составила 458 тысяч рублей. Официальная дата начала изысканий — 16 января этого года. Данные о заключённом контракте опубликованы на сайте ЕИС «Закупки».
Проект строительства первого вестибюля стартует во втором квартале 2027 года. Ожидается, что к концу 2029 года станция примет первых пассажиров.
Второй вестибюль планируют возвести на улице Декабристов не ранее 2040 года.
