Что скрывает подземелье будущей «Театральной»: ученые раскрывают тайны рельефа на месте будущего вестибюля

Опубликовано: 21 января 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Петербурге начинаются инженерно-геодезические изыскания, связанные со строительством первого вестибюля станции метро "Театральная".

Работы должны быть завершены к концу апреля 2026 года. Сообщается, что подрядчиком выступает компания "Метропроект".

Стоимость работ по договору составила 458 тысяч рублей. Официальная дата начала изысканий — 16 января этого года. Данные о заключённом контракте опубликованы на сайте ЕИС «Закупки».

Проект строительства первого вестибюля стартует во втором квартале 2027 года. Ожидается, что к концу 2029 года станция примет первых пассажиров.

Второй вестибюль планируют возвести на улице Декабристов не ранее 2040 года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
