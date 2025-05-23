Что такое магарыч? Проставлялись хоть однажды миллионы петербуржцев, а значение слова знают единицы

«С тебя магарыч!» — знакомая фраза, которую мы слышим после оказанной безвозмездно услуги или радостного события.

Кто-то шутит, кто-то говорит это всерьёз, но почти все воспринимают «магарыч» как просто повод для застолья. Между тем, у этого слова и у всей традиции — глубокие исторические корни, о которых сегодня мало кто задумывается.

Откуда взялся «магарыч»

Слово «магарыч» пришло к нам через татарский язык, а его корни — в арабском mahāriğ, что означает «расходы» или «траты».

В русский язык оно вошло как элемент разговорной речи, и в литературном стиле до сих пор считается сниженной лексикой. Тем не менее, его значение и роль в культуре были очень даже серьёзными.

Магарыч — не просто выпивка

Толковые словари определяют магарыч как угощение, чаще всего в виде выпивки, в честь заключения сделки. Причём это не было просто проявлением радости. На Руси магарыч считался обязательным этапом серьёзного соглашения. Без него сделка — особенно крупная — просто не считалась завершённой.

Продал дом, лошадь или, скажем, десяток голов скота? Пригласи участников сделки за стол, угощай. Только после совместного застолья — с выпивкой, закуской и добрыми тостами — сделку считали официально завершённой. Отсюда и поговорка, которую приводит Владимир Даль: «Коли могарычи выпиты — и дело покончено».

Иногда главное было вовсе не продать, а «отметить» по всем правилам. Но чаще всего магарыч применялся к действительно важным сделкам — продал избу, скотину, участок земли — готовься накрывать на стол.

Сегодня — дело добровольное

Со временем магарыч утратил статус обязательной части сделки, но сохранился в нашей культуре как дружелюбный ритуал. Сегодня это жест признательности, уважения и хорошего настроения. Ставится не ради формы, а ради удовольствия и сохранения традиций.

И если вам однажды скажут: «С тебя магарыч!» — не спешите отмахиваться. За этим может скрываться не только ожидание угощения, но и дань старинному обычаю, который соединял людей за одним столом и скреплял договорённости куда надёжнее любой подписи.