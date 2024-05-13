Чтобы не отправиться в больницу сразу после пикника: правила безопасности для отдыхающих

В мае сезон пикников находится в самом разгаре. После рабочей недели многим хочется собраться с семьей или друзьями, приготовить вкусной еды и отправиться в лес или посадку. Вот только там людей подстерегает масса опасностей.

Дело не только в клещах и прочих насекомых. Большое внимание следует уделить угощениям, которым придется провести некоторое время в пути. Скоропортящиеся продукты лучше оставить дома, предупредила терапевт Татьяна Федотова. Мясо и рыбу следует везти на природу в готовом маринаде, а не заниматься нарезанием полуфабрикатов на природе. Также для транспортировки рекомендуется использовать термопакет или сумки-холодильники.

Местные водоемы в целях безопасности, заметила врач, лучше обходить стороной.

«Гигиена — основа любого процесса приготовления пищи, неважно, где — дома или на опушке леса. Одно важное условие — на природу берите с собой больше воды. Ею нужно будет ополаскивать руки перед тем, как начнете доставать продукты или готовить из них на мангале или костре очередное блюдо», — заявила доктор «Вечерней Москве».

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