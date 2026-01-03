Чудо Павловска: как итальянский архитектор нарисовал стены, в которые влетали птицы

Её называли "чудом Павловска". Говорили, что птицы пытались влететь в расписанные арки, принимая фрески за настоящие, а собаки — бились носами о каменную стену, решив, что за ней открытый сад.
Такой была Галерея Гонзаго — уникальное произведение искусства начала XIX века, созданное итальянцем Пьетро ди Готтардо Гонзаго в Павловском дворце.
Итальянец, рисующий воздух
Гонзаго, архитектор и театральный декоратор, сумел превратить обычную летнюю столовую в настоящий мираж. Он написал иллюзорные колоннады, античные скульптуры и бесконечные залы, используя фреску и сложнейшую технику гризайли. Пространство словно раздвигалось, превращаясь в театр, где стены и своды были актёрами.
Современники восхищались настолько, что сравнивали галерею с волшебством. И не зря: это единственный в Северной Европе памятник наружной фресковой живописи таких масштабов — 350 квадратных метров настенной росписи и ещё 200 — потолочной.
От императорской столовой до руин
В XIX веке здесь гуляли императорская семья и придворные художники. Позже галерея пережила десятки реставраций, пожары, войну и почти полвека запустения.
После Великой Отечественной войны над ней обрушилась библиотека, и росписи десять лет стояли под открытым небом. Казалось, чудо утрачено.
Второе рождение
В 2011 году чудо вернулось. Галерея Гонзаго вновь открылась — с восстановленными фресками, охристым сиянием стен и фрагментами подлинной живописи, которые специально оставлены в их старом виде.