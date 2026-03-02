Чудо природы, которое скоро исчезнет: озеро в России, где морская рыба живет рядом с пресноводной уже 1000 лет - что там происходит прямо сейчас

Место, где пресная и соленая вода не смешиваются

Представьте озеро, где вода слоеная, как торт. Сверху - пресная, можно пить. Чуть глубже - соленая, как в море. А на дне - вообще мертвая зона, чистейший яд. И все это в одном месте. Звучит как фантастика? А ведь такое озеро реально существует, и находится оно не где-то за океаном, а в Мурманской области, на острове Кильдин.

Называется оно Могильное. Легенда гласит, что в XIX веке англичане напали на местную деревню и сбросили тела погибших рыбаков прямо в эту воду. С тех пор имя и закрепилось. Но страшное название - лишь верхушка айсберга, передает источник.

Главное чудо спрятано внутри. Озеру около тысячи лет. Когда-то это был обычный морской залив, но потом природа отгородила его от океана каменной насыпью. Получилась замкнутая чаша. Но соль из моря продолжает просачиваться сквозь камни, поэтому вода расслоилась на этажи.

фото Городовой ру

На каждом этаже - свои жильцы

Самый верх, метра три, - пресный. Там плавают обычные жучки и мелкая рыбешка. Ниже начинается соленая вода. И вот тут сюрприз: в закрытом озере живут настоящие морские обитатели. Медузы, морские звезды, актинии.

Главная звезда этого спектакля - кильдинская треска. За столетия изоляции она изменилась, стала меньше и сейчас водится только здесь. Больше нигде в мире ее нет.

Еще глубже спрятан розовый слой. Это миллиарды пурпурных бактерий, которые работают живым щитом. Они перерабатывают яд, поднимающийся со дна, и не пускают его наверх, к рыбам.

А вот ниже 16 метров - настоящая тьма. Там сероводород, гниль и полное отсутствие кислорода. Жизни нет.

Таких расслоенных озер на Земле - единицы. В Арктике это вообще единственное. Казалось бы, беречь его надо как зеницу ока. Но ученые бьют тревогу.

Озеро начало исчезать. Из-за изменения климата пресной воды стало меньше, верхний слой истончается и становится солонее. А главное - забилась каменная перемычка, через которую внутрь попадала свежая морская вода. Озеро задыхается. Зона с сероводородом растет и подбирается к уникальной треске.

Если так пойдет дальше, ядовитый газ прорвется наверх и все живое исчезнет. Вместо природного чуда останется вонючая лужа. Так что увидеть это место лучше побыстрей - времени у Могильного осталось совсем немного.

