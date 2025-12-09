Городовой / Город / Цифра с подвохом: сколько новых парков и скверов вырастет в Петербурге в 2026 году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Рекруты, ремесленники и отставники: из кого состояло большинство населения Петербурга в XVIII веке Учеба
Бизнес в демографических инициативах: с 1 января семьям увеличат выплаты при рождении ребёнка Город
«Мозговой центр» империи: прагматичные и идеологические причины финансирования науки при Петре I и Екатерине II Учеба
Как наука изменила Петербург: от Кунсткамеры до «физических кабинетов» в домах горожан Учеба
Инструмент просвещённого патриотизма: зачем Елизавете Петровне понадобился университет в Москве, а не в Петербурге Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Цифра с подвохом: сколько новых парков и скверов вырастет в Петербурге в 2026 году

Опубликовано: 9 декабря 2025 14:30
Цифра с подвохом: сколько новых парков и скверов вырастет в Петербурге в 2026 году
Цифра с подвохом: сколько новых парков и скверов вырастет в Петербурге в 2026 году
Городовой ру

В 2026 году в Петербурге планируется создать свыше 50 новых скверов и парков.

В Санкт-Петербурге в 2026 году планируют создание более пятидесяти новых парковых зон и скверов. Такой график работ предусматривает продолжение городской программы, рассчитанной на улучшение условий для жителей.

Среди районов, где больше всего появится новых общественных пространств, лидируют Приморский, Курортный, Выборгский и Василеостровский, сообщили в пресс-службе ГАТИ. В этих частях города жители смогут воспользоваться более чем двадцатью новыми зелёными зонами.

В настоящее время объекты включены в общий список на следующий год для дальнейшего согласования с другими работами.

На финансирование благоустройства дворовых территорий Санкт-Петербурга выделено 6,3 миллиарда рублей. Мероприятия по улучшению городской среды предусматривают создание новых парков, скверов и садов в разных районах города.

  • Планируется свыше 50 новых общественных зон
  • Более 20 из них — в четырёх районах-лидерах
  • Общий размер средств на благоустройство дворов — 6,3 млрд рублей

Власти подчеркивают, что усилия направлены на повышение качества жизни в разных районах северной столицы. Горожане смогут оценить изменения уже в ближайшие годы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью