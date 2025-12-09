Цифра с подвохом: сколько новых парков и скверов вырастет в Петербурге в 2026 году

В Санкт-Петербурге в 2026 году планируют создание более пятидесяти новых парковых зон и скверов. Такой график работ предусматривает продолжение городской программы, рассчитанной на улучшение условий для жителей.
Среди районов, где больше всего появится новых общественных пространств, лидируют Приморский, Курортный, Выборгский и Василеостровский, сообщили в пресс-службе ГАТИ. В этих частях города жители смогут воспользоваться более чем двадцатью новыми зелёными зонами.
В настоящее время объекты включены в общий список на следующий год для дальнейшего согласования с другими работами.
На финансирование благоустройства дворовых территорий Санкт-Петербурга выделено 6,3 миллиарда рублей. Мероприятия по улучшению городской среды предусматривают создание новых парков, скверов и садов в разных районах города.
- Планируется свыше 50 новых общественных зон
- Более 20 из них — в четырёх районах-лидерах
- Общий размер средств на благоустройство дворов — 6,3 млрд рублей
Власти подчеркивают, что усилия направлены на повышение качества жизни в разных районах северной столицы. Горожане смогут оценить изменения уже в ближайшие годы.