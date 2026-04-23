Цифровой дворник: как ИИ в Петербурге научился отличать чистый асфальт от наледи и находить мусор возле бака

Раньше за чистотой во дворах следили инспекторы с блокнотами. Теперь на смену им приходят «умные» камеры. На выставке «ЖКХ России» Петербург показал, как нейросети помогают превратить город из «уставшего» в чистый и современный.
Мусор под контролем
Больше всего жителей раздражают переполненные баки. Новая система видеоаналитики видит проблему сразу.
Камера фиксирует, если мусор вываливается из контейнеров или если кто-то навалил старую мебель рядом с площадкой. Информация мгновенно улетает диспетчеру.
Теперь не нужно ждать, пока жители начнут жаловаться во все инстанции — система сама «пинает» перевозчика.
Зима больше не будет сюрпризом
Для Петербурга уборка снега — это вечная боль. Нейросети научили отличать убранный асфальт от сугробов и наледи.
Система видит, выходила ли техника на маршрут и насколько качественно поработал трактор. Летом те же камеры следят, чтобы дворы вовремя подметали и поливали.
Конец «наскальной живописи»
Граффити на фасадах и незаконная реклама портят вид даже самых красивых районов. Теперь нейросеть в реальном времени сканирует стены домов.
Как только появляется свежий «шедевр» или кипа объявлений, управляющая компания получает уведомление. СОтрудники получают уведомление в специальное мобильное приложение, сообщил губернатор Александр Беглов.
Мобильные патрули: камеры на колесах
Помимо стационарных камер на домах, по городу ездят специальные машины с комплексами видеофиксации (их часто называют «автоураганами» для ЖКХ). Они на ходу считывают:
- ямы на дорогах;
- разбитые скамейки;
- машины, которые припаркованы на газонах или мешают проезду мусоровозов. Такой патруль за один рейс объезжает сотни дворов, что физически не под силу ни одному чиновнику.
Как это устроено?
Все данные стекаются в систему «Безопасный город». Это огромная сеть из тысяч камер, которые раньше просто записывали видео. Теперь к ним подключили «мозги».
В частности, комплекс «Городовой» позволяет выявлять нарушения в городской среде.
Искусственный интеллект не устает, у него нет любимчиков, и его нельзя подкупить. Если нарушение зафиксировано, оно попадает в базу, и коммунальщикам приходится либо исправлять работу, либо платить штраф.
Главный плюс — скорость. Раньше от появления мусорной кучи до её уборки могли пройти недели переписки с ведомствами. Сейчас цель города — сделать так, чтобы проблему устраняли еще до того, как вы успеете достать телефон и написать жалобу.