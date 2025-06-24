«Воскрешение» Петербурга: ИИ вернет городу утраченные архитектурные сокровища

Станет ли город лучше благодаря ИИ или это просто «красивая картинка»?

Градозащитники Петербурга выступили с инициативой по созданию цифровых фасадов исторических зданий, предлагая интегрировать их в электронные паспорта жилых домов.

Технологии искусственного интеллекта помогут восстановить первоначальный облик утраченных архитектурных деталей и сделать их доступными для всех заинтересованных сторон.

Суть инициативы

В рамках обсуждения изменений в Жилищный кодекс России, градозащитники предложили дополнить электронные паспорта домов данными о первоначальном облике фасадов, воссозданном с помощью искусственного интеллекта.

Такая мера позволит не только сохранить историческую память, но и усилить контроль за состоянием и внешним видом зданий, особенно тех, что не имеют статуса памятников архитектуры.

Электронный паспорт: что изменится

Согласно одобренному Советом Федерации законопроекту, ключевым элементом учета станет электронный паспорт на каждый объект недвижимости.

В него войдет расширенный перечень сведений:

Результаты обследования технического состояния зданий

Информация о состоянии строительных конструкций и инженерных систем

Данные о договорах с ресурсоснабжающими организациями

Размеры и движение средств на капитальный ремонт

Техническое состояние всех помещений, включая внесенные изменения

Предполагается, что такая цифровизация обеспечит прозрачность расходования средств, упростит доступ к важным документам и позволит своевременно реагировать на проблемы в техническом состоянии домов.

Цифровой фасад: зачем нужен и как это работает

Градозащитники считают, что интеграция паспортов фасадов в электронные паспорта домов позволит фиксировать и контролировать внешний вид зданий, включая цветовые решения, архитектурные детали, остекление и даже места размещения оборудования.

Как пишет «Деловой Петербург», это особенно важно для Петербурга, где многие ценные элементы старых зданий (например, витражи) не имеют отдельной охраны как памятники архитектуры.

В случае отсутствия архивных паспортов фасадов, искусственный интеллект сможет на основе чертежей или даже нескольких фотографий воссоздать эскиз первоначального облика здания.

Такой подход поможет не только сохранить историческую достоверность, но и сделать ее доступной для проверки всеми заинтересованными лицами — от жильцов до специалистов по реставрации.

«Очень хорошей идеей было бы объединить такие электронные паспорта с паспортами фасада. Вернее, включить паспорт фасада в качестве раздела электронного паспорта», — отмечает юрист и градозащитник Павел Шапчиц.

Перспективы и вызовы

Эксперты отмечают, что сегодня информация о техническом состоянии домов часто разрознена и может теряться при смене управляющих организаций.

Создание единой цифровой системы позволит консолидировать эти данные, повысить прозрачность и обеспечить более эффективный мониторинг состояния жилого фонда.

Однако эффективность нововведений будет зависеть от того, как именно будут реализованы подзаконные акты, определяющие структуру и содержание электронных паспортов.

Важно также обеспечить актуальность и достоверность информации, чтобы цифровые фасады действительно стали инструментом сохранения исторического облика города, а не формальностью.