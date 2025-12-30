Городовой / Город / Цитадельское шоссе приютило «автополк»: в Кронштадте открыли парковку на 200 машин
Цитадельское шоссе приютило «автополк»: в Кронштадте открыли парковку на 200 машин

Опубликовано: 30 декабря 2025 17:15
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Возле «Острова фортов» открыты две новые автостоянки на 361 место.

На Цитадельском шоссе возле комплекса «Остров фортов» в Кронштадте начала работать новая автостоянка, рассчитанная почти на 200 автомобилей. Она примыкает к действующей парковке, предназначенной для 163 машин.

Общее количество машино-мест теперь составляет 630, собщает телеканал Санкт-Петербург.

Автостоянки организованы на двух площадках на Цитадельском шоссе (на 156 и 361 машину) и одной на Кронштадтском шоссе, которая может принять 113 автомобилей.

Это место пользуется популярностью у жителей и туристов, привлекающих внимание к необходимости больших парковочных пространств. Увеличение мест на парковках, по мнению городских властей, повысит удобство для автомобилистов.

Сейчас на территории Санкт-Петербурга размещено 18 перехватывающих стоянок, которые рассчитаны в общей сложности на 1795 машин, из которых 187 отведено для граждан с ограниченными возможностями.

В городе также действуют 14 муниципальных автостоянок на 2061 место, включая 250 специально оборудованных для инвалидов.

Ранее в городских новостях отмечалось, что с началом следующего года плата за проезд в транспорте Санкт-Петербурга возрастет до 65 рублей.

Автор:
Юлия Аликова
