Цитадельское шоссе приютило «автополк»: в Кронштадте открыли парковку на 200 машин

На Цитадельском шоссе возле комплекса «Остров фортов» в Кронштадте начала работать новая автостоянка, рассчитанная почти на 200 автомобилей. Она примыкает к действующей парковке, предназначенной для 163 машин.
Общее количество машино-мест теперь составляет 630, собщает телеканал Санкт-Петербург.
Автостоянки организованы на двух площадках на Цитадельском шоссе (на 156 и 361 машину) и одной на Кронштадтском шоссе, которая может принять 113 автомобилей.
Это место пользуется популярностью у жителей и туристов, привлекающих внимание к необходимости больших парковочных пространств. Увеличение мест на парковках, по мнению городских властей, повысит удобство для автомобилистов.
Сейчас на территории Санкт-Петербурга размещено 18 перехватывающих стоянок, которые рассчитаны в общей сложности на 1795 машин, из которых 187 отведено для граждан с ограниченными возможностями.
В городе также действуют 14 муниципальных автостоянок на 2061 место, включая 250 специально оборудованных для инвалидов.
Ранее в городских новостях отмечалось, что с началом следующего года плата за проезд в транспорте Санкт-Петербурга возрастет до 65 рублей.
