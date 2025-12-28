Городовой / Полезное / Женщин выносили в обмороке: чем всегда жутко воняло на царских балах Российской империи
Женщин выносили в обмороке: чем всегда жутко воняло на царских балах Российской империи

Опубликовано: 28 декабря 2025 19:39
Женщин выносили в обмороке: чем всегда жутко воняло на царских балах Российской империи
Фото: Городовой.ру

Запах стоял такой, что девицы падали в обморок.

Представьте: сотни нарядных гостей, сияющие люстры, томная музыка. И все это — в густом мареве парафина, пота и... дегтя. Да, именно так пахла роскошь на балах Российской империи, и это был не самый изысканный букет.

Проблема начиналась с базовых вещей. Полы, обильно натертые мастикой, при скольжении сотен ног начинали источать тяжелый, смолистый запах. Его тут же перебивало удушливое амбре от десятков, а то и сотен сальных или стеариновых свечей — главного источника света. Это был не романтичный мерцающий аромат, а вязкий, жирный дым.

Теперь добавьте к этому коктейлю физиологию: десятки тел, затянутых в корсеты и камзолы, активно двигающихся в плохо вентилируемом зале. Даже самые дорогие духи не справлялись с маскировкой естественных запахов. Особую пикантную ноту вносила мужская обувь — сапоги, которые для блеска и сохранности кожи пропитывали дегтем.

В итоге получался настоящий сенсорный удар: сладковатая пудра, едкий стеарин, кисловатый пот, резкий деготь и приторная мастика. Прибавим отдельных личностей, выпивших за углом, запах сигарет изо рта, и литры духов, которыми заливались дамы. Букет незабываемый.

Неудивительно, что дамы в обмороках были почти обязательной частью программы — дело было не только в тугой шнуровке, но и в элементарной нехватке кислорода в этом «ароматическом аду». Романтика, как выясняется, — понятие очень выборочное.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
