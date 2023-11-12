Дачники зря тратят время: этот способ защиты яблони от мышей не работает

Что только не придумывают садоводы, лишь бы уберечь яблони на участке от покушения грызунов. Некоторые и яды рассыпают вокруг ствола, и даже прикрывают корни шифером.

Однако биолог и агроном Елизавета Тихонова в беседе с порталом «Городовой» в пух и прах разнесла самые известные способы защиты от мышей. Оказалось, уберечь деревья от них может всего одно средство.

«Никакой шифер от мышей не спасет. Они грызут обычно самое основание. Защититься от них можно, только если участок огражден», — призналась эксперт.

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