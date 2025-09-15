Не для туристов, а для своих: гид по скрытым гастрономическим сокровищам Петербурга, где дешево и вкусно

Петербург — город дорогих ресторанов и изысканных блюд, но найти место, где можно вкусно и обильно поесть, не опустошив при этом кошелек, вполне реально.
И речь идет не о столовых, а о настоящих ресторанах и кафе с приятными ценами, которые пользуются любовью как местных жителей, так и тех, кто ценит гастрономические находки.
«Все по 330 рублей»: кафе People — ценовая политика, которая радует
Кафе People, расположенное недалеко от метро “Достоевская”, предлагает уникальную систему меню: большинство блюд имеют фиксированную цену в 330 рублей (с учетом раздела SPECIAL).
За эту сумму можно отведать том ям, хачапури, пасту, пиццу, а также мясные деликатесы вроде ребер, стейка или телячьих щечек.
Это место пользуется популярностью, особенно по вечерам и в выходные, поэтому столик лучше бронировать заранее.
Как пишет "Пусть все путешествия сбудутся", единственный минус — столики расположены довольно близко друг к другу.
Хинкали по 45 рублей: грузинское бистро «Мама Рада»
Грузинское бистро “Мама Рада” может похвастаться, пожалуй, самыми дешевыми хинкали в Петербурге — всего 45 рублей за штуку.
Одно из двух заведений сети, расположенное на Невском проспекте, 47, особенно привлекает туристов.
Другие блюда в меню также умеренные по цене, хотя и не такие выгодные, как хинкали. Например, хачапури по-аджарски обойдется в 410 рублей.
Минусы можно найти в отзывах:
"Очень шумно, как в столовой. Не всегда внимательный персонал. Домашний лимонад — это полный стакан мелко колотого льда, подкрашенный каким-то сиропом", — пишет петербуржец.
«Пироговый дворик»: уют пекарни с разнообразным меню
Сеть кафе-пекарен “Пироговый дворик” насчитывает около 20 точек, включая несколько в центре города. Заведение славится своими пирогами — мясными, рыбными и сладкими.
Цены на булочки начинаются от 19 рублей, а пирог с капустой стоит от 70 рублей. В меню также представлены супы, салаты и горячие блюда.
Это кафе самообслуживания, где заказ оформляется на кассе, а затем блюда приносят за столик. В будни здесь предлагают комплексные обеды.
"Главное в этом всем не потолстеть, а то пироги слишком уж вкусные", — пишут горожане.
«Старик Хинкалыч»: грузинская кухня для экономных
Еще один представитель доступной грузинской кухни — ресторан “Старик Хинкалыч”, имеющий 5 филиалов в Петербурге.
Меню невелико, но цены очень приятные. Большинство блюд стоят около 400 рублей, а некоторые позиции — до 200.
Хинкали с мясом здесь также по 45 рублей за штуку. Грибной суп обойдется в 250 рублей, плов с говядиной — в 415 рублей, а хачапури по-аджарски — в 220 рублей.
Горожане в отзывах пишут, что в ресторан постоянная очередь и приходится ждать, когда освободятся столики.