«В Питере вредно жить зимой, в Дубае — летом»: какие плюсы жизни в Северной столице нашел местный житель

По мнению путешественника, Петербург и город в Эмиратах имеют свои плюсы и минусы.

Петербург не оставляет равнодушным. Даже путешествие в теплые страны не заставит отказаться от вечно хмурого и неповторимого города.

Петербуржец прожил в Дубае с июля по сентябрь и сделал выводы. Он создал свой рейтинг.

«В Питере воздух чище — дышишь полной грудью. В Питере зелено и большие деревья. В Питере еда в ресторанах вкуснее», — отметил плюсы путешественник.

Однако были и минусы: финский залив, где лучше не купаться, так как холодно есть риск заболеть, а также дорогая доставка и отключения мобильного интернета.

«В Питере вредно жить зимой, в Дубае — летом», — сделал вывод петербуржец.

Оказалось, что у двух городов одинаковое количество плюсов и минусов. В итоге житель города на Неве отметил, что предпочитает жить летом в Петербурге.

Как отреагировали местные жители?

В соцсети развернулось бурное обсуждение по этому поводу. Некоторые жители отметили и другие минусы Петербурга, в том числе транспорт, зарплаты, цены и другое.

«В каком же аду вы живете, у меня вроде тот же город, но я вижу больше плюсов чем минусов»;

«В СПб живу. Переезжаю в Москву»;

«С половиной пунктов я не согласен, а остальное касаются почти всех городов страны, конечно всем хотелось бы жить как в Москве, но нигде нет таких бюджетов»;

«Кто так думает, тому не место в Питере! Питер надо любить в любое время года! Питеру ура!», — пишет петербуржцы.

Выбор между Петербургом и Дубаем зависит от того, что для человека важнее. Петербург привлекает своей зеленью, вкусной едой и атмосферой, но зима здесь суровая.

Дубай же — это тепло, солнце и комфорт в холодное время года, но с меньшим количеством зелени и более пустынным климатом. Каждый выбирает сам, где ему лучше и комфортнее.