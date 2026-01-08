Городовой / Город / Неожиданный поворот: по следам Пушкина теперь проведут всю страну – новый маршрут готовится к статусу национального
Неожиданный поворот: по следам Пушкина теперь проведут всю страну – новый маршрут готовится к статусу национального

Опубликовано: 8 января 2026 13:30
 Проверено редакцией
Городовой ру

Маршрут включён в межрегиональный туристический проект «Серебряное ожерелье России».

Туристический маршрут по местам, связанным с жизнью и творчеством Александра Пушкина, от Санкт-Петербурга до Сороти, в скором времени может официально стать национальным.

Министр туризма Псковской области Марина Егорова сообщила ТАСС, что путешественникам будут предложены двух формата маршруты — продолжительностью в три и пять дней. Организаторы проекта рассчитывают расширить поток гостей за счет нового статуса маршрута.

Маршрут входит в состав крупного туристического объединения, объединяющего северо-западные области России. По словам Марины Егоровой, при формировании маршрута решено было сделать упор на фирменное сочетание прошлых эпох и современных веяний, отличающее Псковскую область.

«Каждый регион имеет свой набор уникальных черт. Сочетание исторического наследия и современных трендов — главная отличительная черта Псковской области, на это и планируется делать акцент», — сказала Егорова.

Также известно, что туристы смогут выбирать между маршрутом на три или пять дней в зависимости от своих интересов и возможностей.

Проект направлен на то, чтобы познакомить гостей с главными местами, связанными с биографией поэта и историей Пскова. Кроме того, его реализация поддержит развитие межрегиональных маршрутов.

Ранее сообщалось, что железнодорожная компания планирует включить Санкт-Петербург в поездку по так называемому «Золотому кольцу».

Автор:
Юлия Аликова
Город
