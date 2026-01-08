Неожиданный поворот: по следам Пушкина теперь проведут всю страну – новый маршрут готовится к статусу национального

Петербуржцам годами нагло лгали: памятник Кутузову у Казанского собора в Петербурге это доказывает

Перейти

Настоящий дворец в Летнем саду туристам не показывают? Почему пускают только в дверь, ведущую под землю

Перейти

Кабинет из стекла и розовая гостинная: тайна Китайского Екатерининского дворца в Ораниенбауме

Перейти

Деревьев нет, а улица осталась: тайна названия Кленовой в Петербурге

Перейти

Зачем в центре Петербурга поставили забор из пушек — и почему они угрожают городу

Перейти