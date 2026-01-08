Пьяный Новый год: сколько автовладельцев Петербурга решили отметить за рулём и почему инспекторы были в шоке

В первые дни января на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции провели проверки, направленные на выявление водителей, управляющих автомобилями в нетрезвом состоянии.
За этот короткий период было задержано 215 автомобилистов, находившихся за рулем с признаками алкогольного опьянения. Эта информация подтверждена представителями главного управления внутренних дел по региону.
Ключевое внимание инспекторы уделили не только первому выявлению подобных случаев, но и тем, кто нарушал такие правила не впервые. Среди всех задержанных 18 водителей были повторно пойманы за тем же нарушением. От медицинских тестов на состояние опьянения отказались 89 человек.
В отношении всех правонарушителей составлены административные материалы. Нарушителям грозит денежное взыскание в 45 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Водителей, задержанных за повторное управление машиной в пьяном виде, ожидает уже уголовная ответственность.
Представители ведомства напомнили, что управление автомобилем после употребления алкоголя часто становится причиной серьезных происшествий на дорогах. Жителям региона вновь напомнили об ответственности за подобные деяния и необходимости соблюдать правила дорожного движения.
