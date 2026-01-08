Городовой / Город / Почему аптечка на кухне — опасная ловушка: врач раскрыла неожиданные ошибки хранения лекарств
Опубликовано: 8 января 2026 14:30
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Лекарственные препараты теряют эффективность при воздействии жары, высокой влажности и прямого солнечного света.

Неправильное хранение медикаментов дома способно не только снизить их эффективность, но и стать причиной вреда для здоровья.

На эту проблему обратила внимание профессор, руководитель научно-клинического геронтологического центра Пироговского университета и член-корреспондент РАН Ольга Ткачева в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт рекомендует уделять особое внимание условиям хранения лекарственных средств.

По словам врача, часто встречается привычка оставлять препараты на открытых местах: на столах, в ванной комнате или на кухне.

Тепло, сырость и прямой солнечный свет воздействуют на состав препаратов и могут разрушить активные компоненты. Ткачева подчеркивает, что даже самые безобидные средства могут стать опасными, если их не хранить в правильных условиях.

Специалист советует внимательно относиться к сроку годности лекарств и вовремя избавляться от просроченных или подозрительных упаковок.

Особенно это касается таблеток и капсул, которые изменили обычный цвет, запах или структуру. Часто именно пожилые люди забывают проводить такую регулярную проверку домашних запасов лекарств.

Профессор рекомендует выделять отдельный шкаф или коробку исключительно для медикаментов.

"Не держите лекарства в ванной, на кухне или на подоконнике. Оптимальное место хранения — сухое, прохладное, защищенное от прямого света.
Если на упаковке указано «хранить в холоде», поместите препарат в холодильник, но не замораживайте их", — отмечает Ольга Ткачева.

Также специалист советует использовать оригинальные упаковки и не перекладывать разные таблетки в одну ёмкость — это поможет избежать путаницы и снизит вероятность ошибок.

Регулярная проверка сроков годности и состояния лекарств делает домашнюю аптечку безопаснее для всех членов семьи.

Автор:
Юлия Аликова
