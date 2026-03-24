Давление падает, фронт уходит: свежий воздух рвется в Петербург

Опубликовано: 24 марта 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В ближайшие дни в Северной столице ожидается небольшое похолодание.

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни температура немного снизится. Синоптик Михаил Леус в телеграм-канале отметил, что холодный фронт, уходящий на восток, принесёт на восток Ленинградской области лёгкие дожди и впустит более прохладный воздух.​

В городе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Днём температура воздуха составит +8…+10 °С, в Ленинградской области +8…+13 °С, местами до +5 °С.

Ветер юго-западный 3–8 м/с, давление упадёт до 755 мм рт. ст. — ниже нормы.​ Возможны кратковременные дожди, ночью +4…+6 °С, днём +9…+11 °С.

Автор:
Юлия Аликова
Город
