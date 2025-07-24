«Явный признак, что это не мед»: пчеловод рассказал, где искать настоящий десерт и как его проверить

Роскачество провело исследование меда, представленного в российских магазинах, и пришло к неутешительным выводам: около половины продукции — подделка.
В образцах марок «Медовый край» и «О’кей» обнаружены признаки добавления дешевых сахарных сиропов.
У «Иванова Пасека» и снова «О’кей» — низкий уровень пролина, что свидетельствует о незрелости продукта.
Как же отличить настоящий мед от подделки и что такое настоящий натуральный мед?
На этот вопрос порталу «Городовой» ответил пчеловод Ленинградской области Александр Петров:
«Отличить вообще человеку сложно. Это вообще обычно делают в лаборатории».
Где покупать мед?
По словам пчеловода, лучший способ обезопасить себя от подделки — покупать мед у проверенных людей.
«Рекомендации пчеловодов лучше покупать мед у тех, кого люди знают. То есть знают, общаются и доверяют. Изучать надо систему и технологию работы пчеловода, потому что системы подходов разные», — советует Петров.
Технологии и химия: что такое натуральный мед
Важно понимать, какие методы использует пчеловод в своей работе.
Некоторые пчеловоды используют амитразные и флувалинатные препараты, а также антибиотики для лечения пчел, что недопустимо. Здесь будет вопрос к тому, насколько мед органический.
«На нашей пасеке мы не применяем ни препараты, содержащие флувалинат, ни препараты с амитразом, и антибиотики не используем. То есть все работаем с органическими препаратами. Это травы, масла различные», — делится опытом пчеловод.
Естественно, далеко не все пчеловоды производят органический мед, не прибегая к химии.
Домашние методы — миф или реальность?
Петров скептически относится к домашним методам проверки меда.
«Чтобы понять, мед это или какое содержание не меда в этом продукте, человеку, невозможно, потому что даже опытному пчеловоду можно запутаться… И дома никаких методов нет, то есть поджечь его или в чем-то разбавить, вот это все глупости. Это будет не стопроцентный результат проверки», — утверждает пчеловод.
Лабораторный анализ — единственный верный способ
Единственный способ с уверенностью определить подлинность меда – это лабораторный анализ.
«Как правило, лаборатория смотрит пыльцу в продукте, который называется мед. Бывают такие продукты, в которых пыльца отсутствует, и это явный признак, что это не мед», — поясняет Петров.
Поиск проверенного пчеловода
В заключение пчеловод советует искать пчеловодов, которые готовы предоставить информацию о своей работе.
«Да, надо искать пчеловодов, которые ну хотя бы информируют или через канал, или через общение, или к нему можно приехать на пасеку лично пообщаться. Ну хотя бы какая-то, чтобы была информация о самом процессе», — заключает Петров.