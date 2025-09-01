От Византии до современности: путь 1 сентября в российской школе

1 сентября в России — это праздник с многовековой историей и глубоким смыслом, который развивается и приспосабливается к времени.

Традиция начинать учебный год 1 сентября в России имеет глубокие корни. Она пришла в нашу страну еще в XV веке из Византии, где этот день считался началом нового года — Новолетием.

Весьма интересно, что сначала 1 сентября отмечали именно как праздник Нового года, а учебный год в школах начинался в разное время, часто в августе или даже октябре-декабре из-за полевых работ.

Единая дата — 1 сентября — появилась значительно позже, в 1935 году, когда Совет народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) постановили унифицировать начало учебного года во всех школах.

А в 1980 году 1 сентября был официально объявлен Днем знаний, когда все дети возвращаются за парты после лета, пишет mosk.cap.ru.

Как начинали учебный год раньше

В XIX веке школьники приходили на 1 сентября в школу зачастую в простой одежде, но все было чисто и опрятно.

В начале XX века и в военные годы традиция начала учебного года сохранялась, несмотря на трудности, связанные с историческими событиями.

Современный 1 сентября

Сегодня начало учебного года остается важным событием. Даже в период пандемии COVID-19 школы адаптировались.

Уроки тогда начинались в разное время для классов, кабинеты были закреплены за отдельными классами, регулярно проводилась уборка и дезинфекция, измерялась температура.

Сегодня эти правила в прошлом. В этом году на линейках 1 сентября в Петербурге не было ограничений для родителей. Это означает, что День знаний вновь вернулся к прежнему формату.

Почему 1 сентября — особенный день

Для многих россиян 1 сентября — это не просто начало учёбы, а символ прощания с летом и начала новых открытий и знаний.

Праздник Дня знаний стал важной частью культуры: дети наряжаются, дарят учителям цветы, проходят торжественные линейки и получают заряд вдохновения на весь учебный год.

В школьных традициях отражается и богатая история страны, и современные реалии. Этот день — напоминание о том, как образование всегда было и остается основой будущего для каждого человека.