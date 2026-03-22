Деревня почти без людей в самом центре России: ее почитают как место силы. Тут можно стоять на обоих берегах Волги

Где находится исток Волги

На карте России, прямо на Волге, есть необычная деревня. Местных жителей в ней нет, но она не заброшена. А великую русскую реку можно буквально перешагнуть. Речь идет о деревне Волговерховье в Тверской области. Здесь, на высоте 228 метров над уровнем моря, находится исток Волги. Несколько ключей, выходящих из болотистой почвы, сливаются в ручей шириной меньше метра и глубиной около 30 сантиметров.

Над истоком построена деревянная часовня, в полу которой есть люк, позволяющий увидеть, как вода выходит из-под земли. Рядом находится первый мост через Волгу — деревянная конструкция длиной в пару метров. Постоянных жителей в деревне Волговерховье нет, она часть государственного заказника.

Как особенное это место почиталось еще в старину. В 1649 году здесь основали мужской монастырь. Позже строения сгорели, остались только следы фундамента. В начале XX века построили женский Ольгинский монастырь с каменным храмом. Начало его строительства запечатлел пионер цветной фотографии Сергей Прокудин-Горский. Благодаря снимкам, сделанным им в 1910 году, мы знаем, какой облик имели эти места: часовня, первый мост и строящийся монастырь.

Как Волга набирает силу

Первые километры река течёт скромным ручьём. Затем она впадает в систему Верхневолжских озёр: Стерж, Вселуг, Пено и Волго. Здесь Волга расширяется и набирает мощь. Использовать ее начали еще в Древней Руси. В 1133 году новгородский посадник Иванко Павлович установил у впадения Волги в озеро Стерж каменный крест, который свидетельствует о масштабных работах по углублению русла для прохода торговых судов. На нём выбито: «в лето 6641... почях рыти реку сю яз иванко павловиць». Сегодня этот каменный символ хранится в Тверском музее.

В 1843 году ниже по течению построили Верхневолжский бейшлот — первую плотину на Волге. Она регулировала сток воды, улучшая условия для судоходства.

Многие люди почитают исток Волги как место силы. Находясь там, поражаешься одной мысли, что из этого небольшого ручья начинает великий путь до Каспийского моря, длиной более 3,5 тысяч километров одна из крупнейших и полноводных рек мира. Многие верят, что если трижды обойти часовню над истоком и загадать желание, то оно сбудется.

Общественный транспорт до истока Волги не ходит. Самый простой способ попасть сюда — приехать на автомобиле. В числе ближайших более-менее крупных населенных пунктов — Осташков (около 70 км) и Валдай (примерно 160 км), - пишут "Тонкости туризма".

