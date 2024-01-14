Деревянный стол вновь станет как новый: на стойкие пятна найдется управа

Только скатерть способна защитить деревянный стол от появления стойких пятен. Но не все хозяйки жалуют этот устаревший аксессуар на своей кухне. Хорошая новость в том, что заляпанной по неосторожности мебели можно вернуть первозданный вид.

Если пролить горячую воду, то на поверхности тут же образуется белое пятно. Но паниковать не стоит. Достаточно застелить поверхность тонкой тканью и пройтись по нужному участку не сильно разогретым утюгом. А удалить жирный след легко с помощью раствора из аммиака и холодной воды.

Детские шалости в виде рисунков маркером получится отмыть изопропиловым спиртом. Необходимо нанести средство на ватный диск и аккуратно протереть загрязненное место. Когда дело будет сделано, уберите остатки обычной влажной тряпкой, говорится на сайте CleanQueen.

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