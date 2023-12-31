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Дешевая смесь отмоет пожелтевшую посуду в два счета: в Новый год будет не стыдно перед гостями

Дешевая смесь отмоет пожелтевшую посуду в два счета: в Новый год будет не стыдно перед гостями
Как привести запущенную посуду в порядок

Не спешите тратиться на дорогую «химию».

К новогоднему застолью требуется немало посуды. И бывает так, что некоторые изделия имеют весьма непрезентабельный вид. Хорошо, что избавиться от жира и желтизны можно с помощью дешевой смеси.

Вам понадобятся перекись водорода и сода. Смешайте оба компонента в равных пропорциях. Нанесите получившуюся кашицу на поверхность и оставьте минимум на 15 минут.

В завершение процедуры протрите тарелки и чашки губкой, а затем тщательно промойте чистой водой. Эта процедура уберет налет и нагар, а заодно неплохо продезинфицирует утварь, пишет портал Food.

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
31 декабря 2023 09:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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