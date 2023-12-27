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Дешево, но изысканно: как приготовить обычную свеклу «по-богатому»

Дешево, но изысканно: как приготовить обычную свеклу «по-богатому»
Как приготовить обычную свеклу «по-богатому»

Профессиональные навыки вовсе не нужны.

Накормить гостей изысканными блюдами можно без серьезных трат в магазине. Из обычной свеклы легко приготовить закуску, нисколько не уступающую ресторанным шедеврам. Подобие корпаччо будет выглядеть богато, да и на вкус не хуже.

Вам понадобятся:

  • свекла — 150 г,
  • сыр фета — 30 г,
  • кедровые орешки — 5 г,
  • оливковое масло — 5 мл,
  • зелень — 3 г.

Отварите свеклу до готовности и почистите. Нарежьте ее тонкими ломтиками не больше 2–3 миллиметров и красиво выложите на тарелку. Сверху посыпьте кубиками сыра, кедровыми орешками и свежей зеленью. В конце посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом. Красивая подача и переплетения вкусов сделают свое дело, передает портал «Здоровое питание».

Источник фото: Изображение от Freepik

Общество Кулинария Рецепты
27 декабря 2023 10:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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